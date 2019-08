Conheça os melhores e mais baratos planos pós-pagos no Ceará

A preferência por um plano de conta, o pós-pago, chegou definitivamente para o brasileiro. O custo maior dos prés e os benefícios dos pós-pagos parecem ter virado esta balança. Como vemos na tabela abaixo, há várias opções de planos com uma carga de ofertas de serviços interessantes e quantidade de Gigabytes (GB) volumosos. Mas a dúvida é: quem precisa de tudo isso?

Se você é um produtor de conteúdo, talvez até estes pacotes mais gigantescos te façam falta em algum mês de ampla produção. Mas se você não é um influencer, o melhor é ter cautela. Analise bem os prós e contras de se fazer um investimento dessa monta em um pacote de dados, pois depois pode pesar no bolso.

É possível notar, pelo último levantamento da OpenSignal, que as quatro maiores operadoras móveis do Brasil (Vivo, Claro, TIM e Oi) estão melhorando seus serviços. Ainda não estão perto da perfeição, especialmente em latência - que é a demora entre o envio do seu pedido por acesso a um site até o retorno dele para a tela do seu smartphone -, mas já podemos ver avanços. Outro dado a se destacar é que a disputa por clientes entre as empresas abre espaços para planos interessantes para diferentes gostos.

É o caso do TIM Beta e do Claro Flex. O TIM Beta, que funciona por convite, oferta 10GB por mês por R$ 55. Já o Claro Flex, uma espécie de Claro Controle em que você baixa um aplicativo, cadastra-se, e, caso já possua um plano pré-pago, pode usufruir. São dois planos: um de 8GB por R$ 39, e outro de 10GB por R$ 49. Tudo isso mensalmente, mas sem fatura. É necessário pagar todo mês para levar a oferta. No caso da TIM, a ideia era muito boa, mas já há planos no mercado bem melhores e que independem de um convite. No caso do Claro Flex, na própria empresa já há um plano melhor: o Claro Controle Intermediário 12GB, que sai por R$ 49,99/mês.

Então, pesquise, analise seus gastos mensais já contratados, seu perfil de uso e qual operadora tem maior qualidade de serviço na sua região antes de escolher, pois o barato pode sair caro e o fantástico pode ficar lento demais.