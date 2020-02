Conheça dez opções de celulares em alta neste início de ano

O iPhone 11 Pro Max até o Samsung Galaxy A50. Esta semana mostramos 10 opções de celulares para diferentes gostos e perfis econômicos, incluindo os top de linha e os intermediários premium. A segunda categoria é para quem quer qualidade sem gastar tanto. Afinal, não é qualquer um que pode ou quer desembolsar quase R$ 10 mil em um celular novo.

Os intermediários premium trazem qualidade muito similar aos melhores aparelhos com leves reduções de desempenho nos processadores e câmeras. Mesmo assim, é possível encontrar smartphones com câmeras duplas, triplas e até quádruplas que não vão deixá-los tão para trás.

Agora se a sua questão é escolher os melhores, sem preocupação com o preço, a lista “ostentação” promete agradar. Tem o P30 Pro com câmeras e processamento que são trunfos da nova número dois em vendas no mundo. Quem se destaca também nos mesmos pontos, além de contar com câmera quádrupla, é o Samsung Galaxy Note 10 Plus. Porém, o topo da lista desta vez é da Apple e seu iPhone 11 Pro Max. Por mais que o preço exorbitante assuste, a qualidade do conjunto (câmeras, processamento e software) o torna a melhor opção.