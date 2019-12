Conheça aplicativos úteis para ajudar no controle das finanças

Cuidar do dinheiro e fazer ele render não é tarefa simples. São muitas tentações para gastá-lo, várias contas a pagar. E aí, antes do fim do mês, tem quem fique sem um tostão no bolso e no banco. Neste momento, a tecnologia pode ser uma aliada. Vários aplicativos estão disponíveis no mercado, tanto para smartphones com sistema operacional Android, quanto para iPhones. Na palma da mão é possível controlar tudo.

"(Os apps) apoiam na gestão, através da geração da cultura do controle de registro de gastos, relatórios de acompanhamentos, cadastro de sonhos de futuras aquisições que apontam o quanto poupar. Indicam também os principais gastos, taxas que podem ser eliminadas etc.", afirma a professora dos cursos de Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade de Fortaleza (Unifor), Samantha Kelly.

Quem usa os aplicativos geralmente tem uma experiência positiva para contar. É o caso da psicóloga Emanuelly Mota Silva Rodrigues. Ela já sentia um incômodo com o controle das finanças e foi em busca de aprender como lidar com o dinheiro. Estudava sobre educação financeira quando começou a procurar por aplicativos que dessem um suporte na arte de fazer o salário render. Foram várias tentativas, entre cinco a seis apps, até encontrar o Mobills, que tem versão gratuita e paga.

"Ele tem design bem melhor, os outros eram confusos. Eu o baixei no começo do ano. Comecei a usar a versão gratuita e, há pouco tempo, fiz um curso de Educação Financeira no Mobills e ganhei a versão premium. Eu me inscrevi em setembro. Paguei R$ 300", afirma Emanuelly.

Segundo a psicóloga, o uso do Mobills e o curso a fizeram economizar, até agora, R$ 762,60. O curso, garante ela, é muito voltado para a prática. "Tem um módulo que me ajudou muito que foi o como sair de dívidas. Ele mostra a teoria e depois a prática de como fazer isso. Disponibiliza planilhas, dá dicas de como acabar com as tarifas bancárias saindo de bancos tradicionais e indo para os digitais - que nem sabia que existiam. Também mostrou o que é e como usar o serviço de cash back e esses detalhes que, de forma prática, você consegue economizar muito", recomendou.

A professora Samantha Kelly acredita que outros apps, como o GuiaBolso e Minhas Economias também são muito bons e devem entrar no radar de quem procura aplicativos para esse fim. Mas mesmo assim, vê espaço para evolução. "O que seria interessante é uma política de maior transparência para que as funcionalidades de integração bancária fossem utilizadas com mais frequência", disse.

Sala de aula

A vantagem dos aplicativos, segundo Samantha, é que eles deixam claro quem são os vilões para os gastos financeiros e apoiam análises para tomadas de decisão. "É importante gerenciarmos nossos recursos assim como as empresas fazem", afirma a professora. "Acredito que esses aplicativos possam ser usados nas escolas como apoio à educação financeira para termos brasileiros mais conscientes com o uso de seu dinheiro", conclui.

Mas os aplicativos não vão trabalhar sozinhos. É preciso inserir dados sobre gastos e recebimentos diariamente para que o acompanhamento seja feito de forma eficaz - daí a importância de eles estarem a fácil alcance no smartphone. Como diz Emanuelly, que aprendeu a lidar com as finanças, "um dinheiro que você economiza com coisas desnecessárias é um dinheiro que sobra para você fazer algo que realmente importa".