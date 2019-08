Confirmação de novo data center pode chegar ainda em agosto

A espera pelo investimento em mais um data center no Ceará pode acabar até o fim da semana. A Amazon Web Services, braço da Amazon para serviços de computação em nuvem, deve dar uma resposta ao Governo do Estado sobre a implantação do equipamento até o fim de agosto. A empresa estava, desde janeiro, negociando com a administração estadual. A informação foi confirmada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Maia Júnior.

"Estamos na expectativa para que isso aconteça. O dever de casa foi feito e esperamos que a empresa possa dar uma resposta até o fim deste mês", declarou Maia. A expectativa inicial, no entanto, era de que a confirmação tivesse vindo entre abril e maio.

Apesar da expectativa positiva do secretário, o empreendimento é tratado com cautela pelo presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), Adalberto Albuquerque, segundo quem a empresa segue realizando os estudos necessários para o negócio. "Eles estão em análise ainda. Não sei se teremos a resposta esse mês. (Os executivos da AWS) preferem tratar isso de maneira interna até terem um posicionamento e uma decisão final", disse.

Investimento

Apesar do novo investimento já ter sido discutido pela empresa e pelo Governo, ainda não há previsão de quanto seria o aporte da Amazon Web Services no Ceará. A projeção de empregos a serem criados também é incerta ainda.

O novo data center, no entanto, segundo duas fontes ligadas à administração que preferiram não se identificar, teria papel estratégico para a empresa, pela proximidade geográfica de grandes mercados, como Estados Unidos e Europa. O continente africano também estaria na área de interesse da AWS.

Relação institucional

Procurada para comentar o assunto, a Amazon Web Services, mais uma vez, afirmou que "não comenta especulação e ações futuras". As informações teriam caráter estratégico para a companhia. Estado e Amazon Web Services já vinham trabalhando juntos em um programa de economia dos gastos da máquina pública ao migrar dados e operações do serviço público para a nuvem. A economia seria de R$ 380 milhões em 5 anos.