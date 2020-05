Conexão SVM esclarece dúvidas sobre o auxílio emergencial

As principais dúvidas sobre o auxílio emergencial de R$ 600, disponibilizado pelo Governo Federal para beneficiar os Microempreendedores individuais (MEI) e os trabalhadores informais durante a crise da Covid-19 no Brasil, foram discutidas pelo Conexão SVM, ontem.

O projeto do Sistema Verdes Mares propõe uma série de lives com especialistas para tratar de assuntos relevantes durante a pandemia.

Responsável pelo Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que disponibiliza uma central de atendimento para tirar as dúvidas da população a respeito do benefício, o professor Paolo Giuseppe Araújo respondeu a questionamentos de seguidores do Diário do Nordeste nas redes sociais

Muitas pessoas relataram dificuldade para utilizar os aplicativos "Caixa - Auxilio Emergencial", plataforma para requerer e acompanhar o pedido e o "Caixa Tem", disponibilizado a quem não possui conta na Caixa ou no Banco do Brasil, que funciona como poupança digital. Há uma alternativa que tem solucionado esses problemas, diz Giuseppe:

"Sugerimos que atualize o aplicativo para uma nova versão e, se mesmo assim não funcionar, as pessoas podem desinstalar e reinstalar o aplicativo", instrui o professor.

Critérios

Outra questão esclarecida por ele foi sobre a impossibilidade de receber o benefício caso o requerente tivesse ganhado mais que R$ 28.559,70 em 2018. "Mesmo que a pessoa tenha ficado desempregada no mês seguinte, ela não pode receber o benefício", aponta.

A segunda parcela do auxílio emergencial ainda não tem calendário definido. "Nesta semana, o Governo Federal deve divulgar as datas, mas ainda estão aguardando fechar o pagamento da 1ª parcela para saber o volume total. Aparentemente, vai ser necessário pedir algum suporte adicional".

O vídeo com a transmissão completa está disponível no canal do Diário do Nordeste no Youtube.