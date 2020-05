Conexão SVM discute reabertura de lojas e retorno ao trabalho

Os impactos causados pelo isolamento social e fechamento de alguns negócios devido à crise do novo coronavírus e as propostas de volta ao trabalho foram o tema da primeira edição do Conexão SVM "em casa", que contou com a presença do presidente do Sindilojas Fortaleza, Cid Alves.

Em fala transmitida pelas redes sociais e pelo site do Diário do Nordeste, o líder empresarial se colocou contra a medida de isolamento vertical aplicada no Ceará e afirmou que é hora de as lojas voltarem à atividade.

"No Estado do Ceará, a atividade que mais gera emprego no Ceará é a atividade lojística, dos mais variados setores. Geram impostos e têm muitos fornecedores. E planos que nós apresentamos à abertura são factíveis, pois contemplam segurança máxima seguindo os parâmetros da OMS", argumentou Cid.

O pleito levado ao Governo do Estado pelo setor produtivo na última semana também foi mencionado por ele, que diz acreditar que é preciso incluir outros profissionais na equipe que decide sobre a reabertura do comércio e demais negócios no Estado.

Mediado pelo jornalista Samuel Quintela, a live do Sistema Verdes Mares tratou ainda da inovação no setor, que teve alguns componentes demonstrando desenvoltura ao adaptar-se à nova realidade imposta pelo isolamento social. Cid Alves reconheceu a evolução das compras online entre os cearenses, mas descartou que esta deva ser a salvação dos lojistas neste momento.

"Neste momento, a coisa que a gente está mais a se preocupando é em abrir as lojas. As plataformas, a gente cuida depois", observou, apontando rigor na limpeza, equipamentos adequados e distanciamento entre as pessoas como práticas a serem adotadas.

Mais debates

