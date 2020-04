Companhias aéreas adiam retorno de voos internacionais no Estado

Como resultado da pandemia do novo coronavírus e consequente queda da demanda por voos internacionais, algumas companhias aéreas, como Air France, KLM e Cabo Verde Airlines adiaram o retorno das operações no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Inicialmente, o grupo franco-holandês, que opera voos da Capital a Paris e Amsterdã, pretendia voltar no início de maio – mas as datas foram alteradas para o fim do próximo mês (Air France em 31 de maio) e início de julho (KLM em 4 de julho).

“O Grupo Air France-KLM está monitorando a situação mundial em tempo real e adaptações na programação de voos podem ser necessárias em caso de recuperação ou queda da demanda, bem como o prolongamento das restrições de entrada de estrangeiros implementadas pelos países”, informou o grupo em nota. “As companhias gostariam de reafirmar que a saúde e a segurança de seus clientes e funcionários são suas prioridades absolutas”.

A Cabo Verdes Airlines, ainda em março, havia informado que pretendia suspender as operações por 30 dias. No último comunicado, a empresa, que faz voos entre Fortaleza e a Ilha do Sal, com conexões para Lisboa, Paris e Milão, disse que deve retornar a partir de 1º de julho.

“Trabalharemos de forma a levar suprimentos para Cabo Verde e transportando material médico, conforme pedido, mas, pela segurança de todos nós, as operações comerciais de voo estão interrompidas até 1º de julho de 2020”, comunicou a companhia.

A portuguesa TAP, por sua vez, informou que tem a intenção de retomar as operações em Fortaleza ainda em maio, mas sem data específica, por ainda depender da evolução da disseminação da Covid-19 e das restrições dos voos internacionais tomadas pelas autoridades públicas. Também não foi definido ainda quantas frequências de voos serão retomadas pela companhia, que operava seis voos por semana entre Fortaleza e Lisboa (Portugal) antes da suspensão das operações.

Sem previsão

Já as companhias Air Europa, que faz o trecho entre Fortaleza e Madri (Espanha), Latam Brasil, que liga a Capital a Miami (Estados Unidos) e a Gol, com voos a Miami, Orlando e Buenos Aires (Argentina) informaram não ter datas para o retorno das operações.

Em março, a espanhola chegou a comunicar que voltaria a operar um voo no dia 3 de maio, ampliando para duas frequências semanais em 20 de junho, mas agora não há mais certeza. “A Air Europa está avaliando a melhor data de retorno”, comunicou a empresa em resposta à reportagem, ontem (16).

A Latam Brasil, por sua vez, informou ainda não possuir a programação de voos da companhia para o mês de maio. O grupo reduziu 95% de todas as suas operações programadas para abril e suspendeu todos os voos internacionais entre 13 e 30 de abril.

A Gol, por sua vez, disse que só poderia confirmar operações que estão em vigor. “A atual situação de crise ainda é muito fluída”, informou a companhia em nota. “A prioridade é atender os clientes que tenham voos essenciais até 3 de maio, em nossa malha aérea. Por enquanto, ela está adequada ao tamanho, e pode ser prorrogada ou alterada”.

Restrições

Desde 23 de março, a entrada no Brasil de estrangeiros provenientes de países foco do novo coronavírus foi restrita pelo Governo Federal para evitar um aumento da disseminação da doença no País. A medida, porém, que tinha validade de 30 dias, já expira no dia 22.

Atualmente, o Aeroporto Pinto Martins não opera nenhum voo internacional, apenas voos domésticos pontuais para São Paulo (Guarulhos) e Brasília (DF).