Como equilibrar gastos e curtir o Pré-Carnaval sem prejuízo

Fortaleza consolidou o Pré-Carnaval nos últimos anos e fez com que turistas e cearenses viessem curtir as festas na Capital, cujos valores de ingressos e as atrações conseguem abranger todos os gostos e bolsos. Até esta semana, os ingressos variam de R$ 5 até R$ 300, dependendo do evento escolhido e da época em que o ingresso foi comprado. Mas, fazer parte da folia é, antes de tudo, questão de organização e planejamento financeiro.

O educador financeiro Reinaldo Domingos, presidente do DSOP - Educação Financeira, explica como aproveitar a diversão sem ter que lidar com prejuízos ao orçamento. "É necessário procurar a programação com antecedência, saber quanto você pode gastar e se a festa escolhida está de acordo com o orçamento de cada um. Depois de escolhida, é preciso fazer o possível para comprar o ingresso logo nos primeiros lotes", explica.

Reinaldo ainda alerta sobre as desvantagens do uso do cartão de crédito nesses casos. "É preferível não parcelar esse tipo de compras (ingressos dos shows), tentar destinar nos meses anteriores uma quantia referente a esses gastos. Normalmente, as parcelas acarretam juros, e o orçamento de outros meses também ficará comprometido", esclarece.

O educador financeiro ainda aconselha aos consumidores que optarem por usá-lo de calcular os possíveis gastos com as festas, os quais se somaram às dívidas mensais, em uma previsão futura para o orçamento. Isso para que quando a diversão passar, as dívidas não causarem nenhum transtorno às finanças.

A diferença de preço entre os blocos de entrada paga e os gratuitos é o maior responsável pelo valor que cada pessoa vai desembolsar até o fim da festa.

O que mais influencia

Outro fator que pode trazer consequências expressivas no preço final da curtição do "Pré" é o tipo de transporte usado para chegar até o evento. O consumidor que optar em ir sozinho em veículo próprio ou em corridas de aplicativo pode ter o custo bem maior do que o que utilizar transporte público ou dividir a corrida.

O valor gasto no tipo de bebida escolhida e, lógico, o local onde elas foram compradas. Alguns outros itens também podem fazer a lista de custos ficar mais extensa, como por exemplo: customização de abadá, copos, camisas de blocos e ainda estacionamento. Mas, como ressaltou Domingos, é uma questão de planejamento financeiro. Observando cada um antes, dá para curtir sem prejuízo.

Compartilhar é dividir

Juntar os amigos antes da festa pode ser uma opção viável não só pela diversão, mas também para o bolso. Sofia Garcia, estudante de 20 anos, faz isso: "Eu tento sair um pouco mais cedo e ir de ônibus, ou chamar um aplicativo. Assim, vai todo mundo junto e sai mais em conta". Sofia chega a gastar apenas R$ 25 numa festa e, dependendo de como vai - se de ônibus ou aplicativo -, a maneira de ir e vir pode ser responsável por 58% de todo o dinheiro gasto durante a festa. Quando ela opta por uma alternativa mais em conta, a porcentagem pode reduzir para até 7% do valor total.

Combinar um ponto de partida em comum também pode ser uma saída viável, como fez a empresária Aryane Costa, 25. "Para diminuir os gastos, a gente pediu uma só corrida e fez paradas no caminho para irmos juntos".

Mas Aryane tem um perfil diferente. Enquanto economiza nas corridas, ela gasta cerca de R$ 150 com bebida, mais R$ 20 com customização da roupa, fora o ingresso - o da última festa foi R$ 90.

Mais bebida, menos gasto

Alguns espaços permitem que os foliões levem sua própria bebida, e a educadora física Isabelle Fernandes, 30, não perde a oportunidade: "Eu levo a minha bebida de casa, e evito pagar bem mais caro ou beber algo de origem duvidosa". A opção serve para economizar e gastar com estacionamento, já que ela vai no próprio carro.

Quem também aderiu à ideia foi a estudante de Nutrição Mikaelli Parente, 22: "Sempre trago uma parte da bebida, mas quando acaba, junto todo mundo para comprarmos juntos, por isso conseguimos preços mais em conta".

Outra dica para evitar gastos desnecessários é não levar o cartão de crédito para festas. O educador financeiro Reinaldo Domingos explica que é mais viável destinar uma quantia ao momento, levar exclusivamente este valor e administrar bem o dinheiro.

Uma opção para quem se sente inseguro em andar com dinheiro em espécie, segundo ele, é optar pelo cartão de crédito pré-pago, em que o consumidor pode depositar o valor desejado sem correr o risco de extrapolar.

Custo do pós-festa

O lanche depois da festa é muito comum em quem passa a noite curtindo e torna-se mais um detalhe que também pode pesar no bolso de quem está tentando controlar o que gasta nas festas de pré-Carnaval. "Eu quis ir a uma festa mais cara, paguei mais no ingresso, então, depois, procurei um lugar que fosse mais em conta e aproveitei a promoção", é o que explica o empresário João Meneses, 24.

Ele gastou R$ 16 no lanche, mas desembolsou R$ 138 no ingresso e mais R$ 70 no aplicativo para chegar, pois foi sozinho até o local.

Programação oficial

Apesar de vários blocos terem saído à rua desde o fim do ano passado, a programação oficial da Prefeitura de Fortaleza ainda não começou. As festas terão início na próxima sexta-feira, dia 24 e serão divulgadas na próxima terça-feira, dia 21 de janeiro, juntamente com o plano operacional da Prefeitura.

As festas acontecerão em locais já conhecidos pelos foliões, como o Aterrinho da Praia de Iracema, Benfica, Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Praça Cristo Redentor, Largo dos Tremembés, Praça Figueira de Melo, Horto Florestal Municipal Falconete Fialho, Mercado São Sebastião, Polo dos Queijos e Mercado da Aerolândia.