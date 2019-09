Começa hoje liberação de saque do FGTS; Caixa amplia atendimento

A Caixa inicia hoje (13) o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos seus correntistas. No Ceará, haverá atendimento estendido: as agências irão abrir mais cedo hoje, às 8h, e também na segunda (16) e terça-feira (17). As agências vão funcionar ainda neste sábado (14), de 9h às 15h. Aquelas que funcionam dentro de shoppings, entretanto, abrem somente dentro do horário estabelecido pelos centros comerciais, até às 15h.

Ficam de fora do regime especial de funcionamento apenas os Postos de Atendimento Bancário, que funcionam em estabelecimentos públicos como o Fórum Castelo Branco, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e a Justiça Federal de Fortaleza.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães disse nesta ontem (12) que o banco está preparado para a operação de pagamentos que, segundo ele, será a maior da história do País. "A cada duas semanas vamos liberar cerca de R$ 5 bilhões. A Caixa está preparada para atender a população com tranquilidade", afirmou ele na página do banco em uma rede social.

"Serão R$ 15 bilhões liberados para cerca de 30 milhões de pessoas apenas neste primeiro mês", acrescentou o presidente. O vice-presidente de Distribuição, Atendimento e Negócios da Caixa, Válter Gonçalves Nunes, lembrou que os saques também poderão ser realizados nas redes de lotéricas e de correspondentes bancários.

Calendário de pagamento

Os clientes da poupança individual da Caixa que nasceram de janeiro a abril terão crédito automático em suas contas hoje. A partir do dia 27 deste mês, os valores estarão disponíveis para os clientes da poupança no Banco nascidos entre maio e agosto. No dia 9 de outubro será a vez dos poupadores da Caixa nascidos de setembro a dezembro. Os correntistas do banco também podem aderir ao crédito automático em conta.

Já os não correntistas do banco poderão sacar os valores do FGTS de acordo com um cronograma que começa de 8 de outubro deste ano (para os nascidos em janeiro) e segue escalonado, com o último grupo (dos nascidos em dezembro) com início apenas em 6 de março de 2020.

Os valores devem ser sacados do fundo até 31 de março de 2020. Os clientes que não quiserem retirar os valores devem comunicar a Caixa até 20 de abril do próximo ano. Quem estiver fora do País poderá receber os valores nas embaixadas brasileiras credenciadas pelo banco.

Onde sacar

Os saques podem ser feitos nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, com apresentação do documento de identidade e Cartão do Cidadão com senha. Também é possível sacar nos terminais de autoatendimento (caixa eletrônico) da Caixa, utilizando o número do CPF, o Número de Identificação Social (NIS), o Programa de Integração Social (PIS) ou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e a senha do Cartão Cidadão (não é necessário ter o cartão físico). Quem não tem o Cartão Cidadão, deve procurar uma agência da Caixa.

Para saber os valores disponíveis para saque, os canais de recebimento e as opções de crédito em conta, é só acessar o site da Caixa e informar número do CPF, NIS, PIS ou Pasep e a data de aniversário. Outra opção para acompanhar as informações sobre o FGTS é um aplicativo da Caixa, disponível nas lojas App Store e Google Play. Outras informações podem ser acessadas pelo site ou pela central de informações: 0800 724 2019.