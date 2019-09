Com R$ 100 mi, Brilux inaugura primeira unidade no Ceará

Após um ano de obras, o grupo pernambucano Raymundo da Fonte, dono da marca Brilux, inaugura hoje (28) sua primeira planta industrial no Ceará, em Horizonte. Inicialmente, a unidade, que entrou em operação no início de julho, deverá produzir as linhas de água sanitária e clorados.

Mas já há planos de expansão da unidade para produzir outras linhas de limpeza doméstica, como a de amaciantes. Hoje, a fábrica gera 156 empregos diretos, podendo chegar, a depender da demanda, a 300 vagas de trabalho sem a necessidade de novos investimentos.

Ao todo, a empresa investiu R$ 100 milhões na unidade cearense, quase o dobro do planejado inicialmente (R$ 56 milhões). "Fizemos um financiamento com o BNB e atualizamos esse valor", disse Renata Carvalho, gerente de market e trade das Indústrias reunidas Raymundo da Fonte.

Segundo a executiva, o investimento no Ceará se deu, sobretudo, pelo tamanho do mercado local. "O Ceará é responsável por 14% de tudo o que é vendido de água sanitária no Nordeste e por 17% do que é vendido de amaciante. É um mercado muito grande, com um muito potencial".

A unidade de Horizonte, a quinta da empresa no País, tem 10,9 mil metros quadrados (m²) de área construída, em um terreno de 98 mil m². "Temos bastante espaço para expandir", diz Carvalho. Hoje, a fábrica produz 330 mil caixas por mês, sendo 255 mil de água sanitária, 63 mil de amaciante e 12 mil de produtos para lava-louça.

"A gente acredita que o Ceará tem um potencial muito grande para alavancar a produção".

Grupo

No mercado desde 1946, o Grupo Raymundo da Fonte tem um portfólio com mais de 350 produtos de limpeza, higiene pessoal, condimentos e inseticidas. "Chegamos no Ceará com a certeza de que vamos contribuir ainda mais com a economia local", aponta Carvalho.

A unidade cearense também contará com um centro de distribuição, que irá receber produtos de outros estados. Além do Ceará, a empresa atua em Pernambuco, Bahia, Pará e Rio de Janeiro.

