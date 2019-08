Com nova rota a Fortaleza, Air Europa mira espanhóis e italianos

Tornar o Ceará mais conhecido entre os turistas espanhóis é um dos focos da Air Europa, que começa a operar em dezembro duas frequências semanais ligando Fortaleza a Madri (Espanha) - e a terceira em junho do próximo ano. Até essa aproximação ocorrer, o principal público-alvo da companhia para a rota a partir da Europa são os turistas italianos, segundo o gerente geral da empresa no Brasil, Gonzalo Romero. De fato, eles já têm mais familiaridade com a região e não contam mais com um voo direto da Itália à Capital desde 2018.

A companhia pretende oferecer aos passageiros do voo a possibilidade de fazer um stopover (parada gratuita) em Fortaleza, em parceria com hotéis cearenses, para movimentar o fluxo de passageiros da rota. Mas a falta de redes hoteleiras espanholas é um dos desafios da companhia para ampliar a popularidade do destino no país, segundo o cônsul honorário da Embaixada da Espanha em Fortaleza, Jorge Borrell Botella.

Sobre esta lacuna, o secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, disse que o Estado negocia a instalação de uma rede de hotéis do Caribe que é parceiro da Globalia, gigante do turismo que detém a marca Air Europa. "Nós estamos com a pretensão de termos dois hotéis instalados no Ceará. Eles (a Air Europa) já pegaram todos os dados e estão analisando, já visitaram alguns terrenos e áreas, mas ainda não formalizaram nada", aponta o secretário.

Conexões

Segundo Romero, a companhia já oferece aos passageiros no Brasil a possibilidade de fazer um stopover de até três dias em Madrid. "Quem fizer a escala Fortaleza, Madrid e Munique, por exemplo, poderá escolher ficar na ida ou na volta em Madrid. Parte do nosso trabalho é fazer com que (a cidade) seja a porta de entrada da Europa e os programas de stopover são fundamentais para isso", comenta.

Já no Ceará, Pinho apontou que o programa de conexões da companhia deverá acontecer naturalmente. "A Air Europa é ligada à maior empresa de turismo espanhola, a Globalia. Ela vai colocar fortemente todo o Ceará dentro do pacote da Globalia e vai facilitar investimentos aqui", pontua.

Potencial

No Brasil, a companhia já atua em São Paulo, Salvador e Recife. Na avaliação de Romero, a região Nordeste possui um polo completo, permeada por pontos turísticos, possibilidades de prática de esportes radicais e de experiências convidativas para turistas italianos e espanhóis.

"Estamos enxergando que não só o Ceará, mas todo o Nordeste tem um potencial muito grande, que atende nossas expectativas. É uma região muito atraente para nossa companhia e por isso escolhemos Fortaleza como a nossa quarta porta de saída para Europa", afirma o gerente geral da Air Europa no Brasil.