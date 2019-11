Com concorrência maior, TAP mantém ocupação acima de 80%

Apesar do aumento da oferta de voos entre Fortaleza e Europa, a veterana TAP permanece com a média de ocupação de suas seis frequências para Lisboa a partir da Capital cearense acima de 80%. A companhia ainda tem intenção de reforçar a operação, segundo o diretor geral da TAP no Brasil, Mário Carvalho.

Carvalho revela que as frequências podem aumentar, dependendo do crescimento da demanda. "O Nordeste e o Brasil em geral continuam sendo as grandes prioridades da TAP. Estamos no País há mais de 50 anos e nunca deixamos de operar um destino. Aqui (Fortaleza), já estamos há 21 anos", ressalta.

Além do possível aumento de frequência, o diretor aponta que a Capital está no radar da companhia para começar a utilizar as novas aeronaves Airbus A321. "Nós iniciamos em Belém, também vamos utilizar esse modelo em Natal e em 12 de junho inauguramos a rota para Maceió com ele. Em Fortaleza, nós iremos utilizar um misto entre o A330 e o A321. Ainda não temos um planejamento das frequências de cada um, mas conseguiremos ter uma oferta maior de assentos", explica.

Emissores

Segundo Carvalho, 60% dos passageiros da rota entre Fortaleza e Lisboa são europeus, oriundos principalmente de Portugal, Espanha, Itália e Alemanha. Para esta alta estação, ele aponta que os bilhetes já estão praticamente todos vendidos, mas coloca o rumo do próximo ano nas mãos do contexto econômico brasileiro.

"A nossa dúvida é como vai ser o ano econômico em 2020. Mas já estamos com tempo suficiente para saber que temos altos e baixos. Nós temos crescido muito na América do Norte, no Brasil temos andado meio de lado. Obviamente, agora com este aumento do câmbio, pode ser que o Brasil fique um pouco mais barato e que isso atraia mais gente da Europa. Por outro lado, penaliza quem sai daqui", diz.

Após o Brasil, a outra grande prioridade da companhia é a América do Norte, onde onze cidades já recebem rotas fixas da TAP - mesmo número de destinos no Brasil.

Aeroportos regionais

Apesar do processo de internacionalização do Aeroporto de Jericoacoara e da concessão de Juazeiro do Norte para a espanhola Aena, Carvalho avalia como improváveis rotas para estes dois destinos no momento. "Se você não tiver frequência, talvez seja uma operação muito cara porque a tripulação fica parada, entre outras coisas. Então, Jericoacoara não acredito que aconteça tão rápido. Além de ser um destino muito sazonal".

Sobre Juazeiro do Norte, o diretor admite que já conversou com a Aena. "Aqui tem mercado para cargas muito bom, principalmente em Juazeiro com as frutas e calçados, que escoam por Fortaleza. Mas não vejo uma operação lá, a não ser que fosse um cargueiro", aponta Carvalho.

Ao todo, a Capital tem 13 ligações semanais com o continente europeu, com mais duas a serem inauguradas em dezembro a Madrid.