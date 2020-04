Com baixa demanda por pescado, defeso da lagosta é prorrogado

Diante da baixa demanda por pescados no mercado internacional, devido à redução da atividade econômica causada pelo coronavírus, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) decidiu estender o período de defeso da lagosta, que se encerraria em 30 de abril, para 31 de maio, de modo que a pesca seja iniciada apenas em junho. A medida, instituída pela Secretaria de Aquicultura e Pesca do Mapa, atende à solicitação do setor produtivo que vem enfrentando dificuldades para comercializar os produtos.

"A demanda de pescado no mundo todo caiu muito e não adianta você começar a produzir pescado agora para vender no mercado internacional por um preço muito baixo, como o do cenário atual, principalmente a lagosta que é um pescado de alto custo de produção", diz Paulo Gonçalves, vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca do Ceará (Sindifrios).

Segundo Gonçalves, como o retorno da atividade econômica ainda é incerto, o Sindifrios juntamente com outras entidades pretendem solicitar ao Mapa o adiamento do defeso por mais um mês, para que a pesca volte apenas no início de julho. "Estamos solicitando ao Ministério que adie por mais um mês, inclusive com o subsídio da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura), porque a gente pegaria o mercado consumindo com preços melhores no mercado internacional", aponta Gonçalves. "Estamos sacrificando um mês para poder vender melhor".

Defeso

A prorrogação do defeso foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira (17), instituindo a suspensão temporária da Instrução Normativa nº 54 (IN 54), de 29 de outubro de 2019, que estabelece o período de defeso e define as regras para o desembarque, o transporte, o armazenamento, a comercialização e o beneficiamento das lagostas vermelha, verde, pintada e sapateira. A suspensão vigorará a partir de 1º de maio e se estenderá até 31 de maio de 2021. Durante a suspensão, prevalece o período de defeso de 1º de dezembro a 31 de maio das lagostas verde e vermelha e o estoque devidamente declarado poderá ser comercializado durante todo o período de defeso, conforme a Instrução Normativa do Ibama nº 206/2008. Para as lagostas das espécies pintada e sapateira não haverá defeso nem outras restrições.

Dessa forma, volta a vigorar a proibição do desembarque, conservação, beneficiamento, transporte, armazenamento, comercialização e exportação das lagostas verde e vermelha, sob qualquer forma que venha a descaracterizar a cauda da lagosta, impedindo a sua identificação e medição.

Exportação

De acordo com o Mapa, entre as motivações para a medida está a dificuldade em realizar investimentos financeiros neste momento para adequações estruturais das embarcações a fim de transportar e comercializar a lagosta inteira, como determinava instrução normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Também foi considerado que cerca de 95% da produção da lagosta são exportados, cenário atualmente comprometido pela pandemia.

