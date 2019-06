Egídio Serpa - Zoneamento: ideias absurdas

Está a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) a promover audiências públicas destinadas à coleta de sugestões para a elaboração do projeto de lei que criará o Zoneamento Ecológico Econômico da Zona Costeira do Ceará (Zeec). Das 10 previstas, três já se realizaram - a terceira, iniciada ontem em Jericoacoara, termina hoje. Um time de acadêmicos elaborou um texto que, se for aprovado pela Assembleia Legislativa e transformado em Lei, inviabilizará, no litoral cearense, algumas atividades econômicas empregadoras de mão de obra intensiva, entre as quais o turismo e a carcinicultura. E, de quebra, reduzirá investimentos na geração de energia eólica na mesma área. Entre outras coisas, a proposta proíbe resorts na beira do mar (na Ásia, alguns resorts são construídos dentro do mar). Eles só deverão ser construídos atrás das dunas, onde nenhum empresário investirá. O texto já pronto diz que os apicuns - onde a alta salinidade impede a existência de vegetação e onde hoje estão as fazendas que criam camarões em cativeiro - integram os manguezais, onde não há projetos de carcinicultura. Empresários desses setores mobilizam-se contra o que consideram "ideias absurdas".

Adece

Mais de 80 prefeituras cearenses já se cadastraram no Invest Ceará - aplicativo desenvolvido pela Adece por meio do qual empresários locais e de outros estados, interessados em investir no Estado - têm acesso a informações privilegiadas sobre os ativos de cada município, incluindo galpões industriais e terrenos bem localizados. Como são confidenciais, essas informações têm acesso restrito às prefeituras cadastradas.

Mais cuidado

Nas próximas licitações para obras rodoviárias, a novíssima Superintendência de Obras Públicas deve ter mais cuidado na seleção das licitantes, evitando que empresas sem condições técnicas e financeiras participem delas. É conselho de um especialista em rodovias.

Valiosas

Festa na empresa M. Dias Branco, cujas marcas Adria e Vitarella entraram na lista das 60 marcas mais valiosas do País, elaborada pelo Instituto Kantar Vermeer. Foi a primeira vez que as duas marcas entraram juntas nessa seleção.

Parceria

Todas as tintas usadas no projeto de reforma da sede do Fortaleza Esporte Clube, no Pici, estão sendo fornecidas pela Hidracor, que acertou parceria com o Tricolor de Aço, campeão cearense, da Série B do Campeonato Brasileiro e do Nordestão. Tudo em apenas seis meses.

Exportação

Nos quatro primeiros meses deste ano, o Ceará exportou, em equipamentos de geração de energia eólica, o equivalente a US$ 65 milhões, segundo informa o Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias, 891% a mais do que em 2018.