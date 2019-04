Egídio Serpa: Walmart fecha na Aldeota

Resultado da crise por que passa a economia do País ou da má gestão, fechará dentro de duas semanas a loja da rede de supermercados Walmart - de bandeira Bompreço - na esquina da Rua Joaquim Nabuco com a Avenida Santos Dumont, bem no coração da Aldeota. Sábado, 27, seus clientes foram surpreendidos, primeiro com a falta de vários produtos, como água sanitária, segundo com a tristeza e a franqueza dos seus funcionários, que confirmavam o fechamento da loja e transmitiam a triste notícia de que ficarão desempregados. A pergunta que surge é esta: que rede de farmácia ou de supermercado se interessará pelo espaço que se abrirá em tão nobre endereço? A Santos Dumont é artéria da cidade com supermercados.

TODOS CONTRA

Um dos dois maiores produtores e exportadores mundiais de soja, milho, algodão, carnes de boi, de aves e de suínos, o Brasil virou alvo das Ongs ambientalistas nacionais e internacionais, que, subvencionadas por entidades da Europa e da América do Norte, estão empreendendo uma campanha contra a agropecuária. Essas Ongs criaram sites com o objetivo de propagar o terror por meio de informações falsas. A última delas dava conta de que 64 dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul teriam água contaminada por "coquetel" de 27 agrotóxicos. A empresa de saneamento do MS imediatamente divulgou que "não detectou qualquer vestígio de resíduos químicos ou grau de contaminação que superasse o Valor Máximo Permitido (VMP) pela Portaria de Consolidação 5, do Ministério da Saúde". O que pretende essa campanha? Impedir que o Brasil e sua moderna agropecuária sigam na liderança da oferta mundial de alimentos saudáveis. A propósito: a expressão aquecimento global, ainda em uso no Brasil, está em desuso pelas Ongs internacionais, que a trocaram pelo termo "mudança climática". Os cientistas que pensam diferentemente afirmam que se trata de uma questão ideológica. Faz sentido.

REFLORESTANDO

Bom exemplo de defesa do meio ambiente quem dá é a construtora cearense C. Rolim Engenharia, que já plantou, no Parque do Cocó, 20 mil das prometidas 40 mil árvores, de diferentes espécies. O secretário de estadual Meio Ambiente, Artur Bruno, e o sócio e CEO da C. Rolim, Pio Rodrigues, visitaram na semana passada a área reflorestada, que era, antes do reflorestamento, um monturo de lixo, e passearam por entre o arvoredo adulto. "Este é o lado bom que a empresa deve ter, o do compromisso social e ambiental, de que se beneficia toda a sociedade", disse à coluna o secretário Artur Bruno.

É A MELHOR

Festa no Senai-Ceará, cuja área automotiva de sua unidade da Barra do Ceará, em Fortaleza, foi eleita a de melhor resultado em 2018 na metodologia Lean Education. Esse método é aplicado, nacionalmente, nas unidades do Senai na formação de profissionais. Por meio dele, evitam-se desperdícios durante o processo de ensino e aprendizagem e implementam-se ações de baixo custo e alto impacto. O superintendente do Senai, Paulo André Holanda, celebra: "É o resultado de muito trabalho de nossa equipe de instrutores".