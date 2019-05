Egídio Serpa: Uma lei inconstitucional

Foi protocolada no Supremo Tribunal Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) - movida pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA) - contra Lei sancionada neste ano pelo Governo do Ceará proibindo a pulverização aérea de defensivos agrícolas na produção rural do Estado. A CNA argumenta que "a vedação total à pulverização aérea de agroquímicos prejudica sobremaneira os produtores rurais que necessitam de tal meio de aplicação dos defensivos em suas lavouras para garantir a produtividade de sua terra e a função social de sua propriedade". E acrescenta o recurso da CNA: "Os defensivos agrícolas são utilizados como remédio para as plantas, de modo que a sua forma de aplicação, em determinados casos, é essencial para a fruição da lavoura".

Luiza

Honório Pinheiro, sócio e CEO da rede Supermercado Pinheiro, visitou em SP a empresária Luiza Trajano, cujo Magazine Luiza é hoje a mais brilhante estrela do varejo brasileiro, investindo pesadamente no e-commerce. Pinheiro e mais 15 de seus executivos ouviram uma aula de Luiza sobre como enfrentar e vencer os desafios de um comércio cada vez mais competitivo e digital. Luiza Trajano massageou carinhosamente o ego dos visitantes ao dizer: "Foi um prazer receber uma empresa tão profissional e muito humana".

Roubou a cena

Geraldo Luciano, vice-presidente de Investimento do Grupo M. Dias Branco, que participou em Nova Iorque de evento promovido pelo Banco Itaú, voltou impressionado com a desenvoltura do governador de SP, João Doria. "Ele roubou a cena", disse Geraldo. No evento, estavam também o governador de MG, Romeu Zema; o secretário da Fazenda de SP, Henrique Meireles; e o presidente do STF, Dias Toffoli, "mas foi Dória quem atraiu a atenção, já se projetando para o ano de 2022".

Mineração

Ricardo Cavalcante, presidente do Sindicato da Indústria de Mineração do Ceará e presidente eleito da Federação das Indústrias(Fiec), aposta todas as fichas no futuro polo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais a instalar-se na ZPE do Pecém, que terá "grandes empresas nacionais do setor, incluindo as capixabas", ele antecipa.