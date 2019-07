Egídio Serpa: Uma estrada pede socorro

Um imbróglio jurídico-administrativo trava o início dos trabalhos de reconstrução - o termo é este - da estrada de pouco mais de 12 km que liga a BR-222 ao Porto do Pecém e pela qual chegam e saem as mercadorias que o Ceará importa e exporta. Destruída pela falta de manutenção e pelas pesadas chuvas que desabaram sobre todo o litoral cearense, essa rodovia expõe a fragilidade dos processos de licitação das obras públicas (a legislação, antiga, foi feita com o claro objetivo de provocar esse tipo de disputa onerosa ao erário). A empresa vencedora da licitação entrou em processo falimentar. A segunda colocada foi chamada para executar o serviço. Porta-vozes da indústria da construção pesada estão a dizer que a convocada não tem capacidade financeira e técnica para executar o serviço. Enquanto isso, a estrada segue desafiando a perícia dos caminhoneiros, que reclamam dos prejuízos.

LOUVAÇÃO

"Nem tudo deve ser louvado na atual gestão da Prefeitura de Fortaleza", diz Chico Esteves, um líder da indústria gráfica, contrapondo-se à euforia do discurso do presidente da FCDL, Freitas Cordeiro, na entrega da Medalha Clóvis Rolim ao prefeito Roberto Cláudio, cujo Governo elogiou à grande, como esta coluna resenhou sábado. Esteves afirma que o Centro da cidade foi tomado pelos "ambulantes" (as aspas são dele), como o "seu Zé e dona Maria, que chegam de caminhonetes de cabine dupla" e distribuem suas confecções entre camelôs que lhes prestam serviço. Ele afirma que nos calçadões reformados foram criados e loteados pontos fixos para alguns "ambulantes". Chico Esteves reclama também da Lei dos Alvarás, que castiga o empreendedor, grande ou pequeno. E finaliza lembrando que Fortaleza caiu 50 posições no ranking das cidades brasileiras de melhor ambiente para negócios.

ADUTORA

Luiz Girão, fundador do que é hoje o maior grupo de lacticínios do Nordeste - a Betânia Lácteos - e um dos três maiores produtores de leite do Ceará - celebrava ontem a recuperação da adutora - rompida há 20 dias - que leva água do rio Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, até a Chapada do Araripe, endereço do maior polo da fruticultura do Estado. A água será servida, em primeiro lugar, à população das várias comunidades do Apodi. Depois, à dessedentação animal. E só depois servirá aos lotes do Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi (Dirja). Para essa recuperação, uniram-se o Dnocs e a iniciativa privada.

Festas

Na semana que passou, o mercado de festas de Fortaleza movimentou - e põe movimento nisso - músicos locais e nacionais, decoradores, garçons, confeiteiras, chefes de cozinha, sonorizadores, iluminadores, fotógrafos, manobristas, estilistas de moda, cabeleireiros, vigilantes, locadoras de veículos e de roupas, hotéis e assessorias de imprensa. É uma das maiores cadeias produtivas do Ceará e do Brasil todo.

Pimentões

Paulo Selbach, que comanda a produção - sob estufas - de tomates coloridos da Itaueira Agropecuária na serra da Ibiapaba, informa: o pimentão de cor laranja já faz parte do seu portfólio, que tem também o vermelho e o amarelo. A área de produção está sendo expandida para atender à crescente demanda.

Entre árabes

Recém-chegado de Dubai, onde integrou um grupo de empresários organizado pela Apex para apresentar e vender as frutas brasileiras, Edson Brok, que produz banana nanica na Chapada do Apodi, aposta no mercado do Oriente Médio, principalmente no dos Emirados Árabes. "Temos boas perspectivas porque os árabes gostam de frutas", diz Brok, que se entusiasmou com Dubai.

Falência

Ou o Governo da União - com os seus três poderes no meio - dá um freio na gastança com o seu funcionalismo, ou o Brasil vai à falência. Hoje, praticamente toda a sua receita destina-se ao pagamento dos vencimentos de seu pessoal ativo e dos proventos e pensões da Previdência. Nada sobra para educação, saúde, saneamento e infraestrutura. O Parlamento parece que acordou. Ufa!