Egídio Serpa: uma curiosidade pela promessa do novo

Ficaram lotados, quinta-feira (21) à noite, todos os 1.200 lugares do auditório principal da Fábrica de Negócios do Hotel Praia Centro. Entre os presentes, empresários da indústria e do comércio, estrelas da academia, estudantes universitários, executivos, profissionais liberais e muita gente - homens e mulheres - todos interessados em conhecer o que é e o que pretende o Partido Novo no Ceará. Sua curiosidade foi atendida. O líder nacional do novo, João Amoêdo, e seu colega regional cearense, Geraldo Luciano Matos Júnior, anunciaram: 1) Em 2020, o Novo terá candidato a prefeito de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Iguatu e outros municípios; 2) toda a bancada do partido no Congresso votará a favor da reforma da Previdência; 3) já tramita na Câmara dos Deputados Projeto de Lei extinguindo o Fundo Partidário e permitindo sua devolução pelos partidos que o recusam; 4) no próximo abril, o Novo abrirá inscrições para candidatos a vereador, que serão selecionados por empresa especializada em recrutamento. Tudo isso é novo aqui.

Comércio

Reunindo dirigentes sindicais, empresários, executivos e outros interessados no tema, vem aí, de 15 a 17 de maio, o 35º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNSE). Para promovê-lo, uniram-se a Fecomércio-Ceará e o Sindilojas de Fortaleza.

Cartórios

Hoje, a Associação Cearense dos Registradores de Pessoas Naturais (podem chamar-me de associação dos donos de cartório) lança o projeto "Cartórios do Ceará: Novos Tempos, Novas Exigências, Novos Padrões de Atendimento". A intenção é boa. Todavia, há que esperar para conferi-la na prática, uma vez que na opinião pública há a impressão de que os cartórios produzem mais resultados para dentro - isto é, para os seus donos - do que para fora.

Produtores

Reuniram-se ontem no Porto das Dunas, na hora do almoço, 52 produtores rurais cearenses de todos os ramos do agronegócio. Decidiram consolidar o Eproce - Encontro dos Produtores Rurais do Ceará. Esse evento será mensal.

Esteiras de bagagem

Está próxima de ser entregue nova esteira de bagagem pela Fraport. O Aeroporto de Fortaleza vai ser o primeiro do Brasil a ter a tecnologia ECAC3 de escaneamento automático que gera imagens 3D e separa automaticamente para análise adicional a bagagem considerada perigosa.