Egídio Serpa: um melão a US$ 100 no japão

Do Japão, onde se encontrava ontem integrando a comitiva da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que faz um périplo comercial pela Ásia, Luiz Roberto Barcelos, CEO da Agrícola Famosa, que tem fazenda de produção de melão no Ceará, e presidente da Abrafrutas, manda dizer que são boas as chances de os asiáticos, incluindo japoneses e chineses, passarem a importar o melão brasileiro. A China topa comprar melão, mas quer vender sua pera. No Japão, um melão - um só - custa, dependendo do tamanho, até US$ 100. Uma melancia é vendida a US$ 64.

Unimed

Festa na Unimed Fortaleza! Pesquisa de Satisfação do Beneficiário feita pela Agência Nacional de Saúde (ANS), revela: 86,5% dos clientes da Unimed Fortaleza classificam o plano como 'bom' ou 'muito bom'. A pesquisa ouviu 400 clientes entre março e abril de 2019.

Cassinos

Acredite: está sendo criada na Câmara dos Deputados mais uma Frente Parlamentar - a da legalização dos jogos de azar. Os cassinos estão chegando.

Fintechs

Raul Santos Filho, um especialista cearense em finanças, informa: já operam em Fortaleza cinco Fintechs, empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros, como empréstimos a micro e a pequenas empresas.

Previdência

Do secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho: 1) A reforma da Previdência beneficiará os mais pobres e cobrará mais de quem tem privilegiadas aposentadorias e pensões; 2) Uma empregada doméstica aposenta-se 10 anos depois da patroa. Um pedreiro da construção civil aposenta-se 10 anos depois da aposentadoria do engenheiro da obra; 3) A reforma combaterá fraudes e privilégios, permitirá a equidade entre aposentados do INSS e do serviço público, possibilitará a cobrança das dívidas e causará um impacto fiscal de R$ 1,2 bilhão. Marinho, que falou ontem para associados do Lide-Ceará, disse ainda que a quebra do monopólio da Petrobras trará a concorrência e, consequentemente, a queda dos preços dos combustíveis. Então, torçamos todos.