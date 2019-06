Egídio Serpa: Semiárido, solução é Embrapa

Qual o futuro da agropecuária no semiárido? A Embrapa respondeu ontem no Pecnordeste - o Seminário Nordestino de Pecuária, que, aberto quinta-feira, 13, se encerra neste sábado no Centro de Eventos: a saída é a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Essa integração - que, sob orientação da Embrapa, já se implantou em 15 milhões de hectares no País - dos quais 1,3 milhão no Nordeste (45% na Bahia) e só 4 mil hectares no Ceará - é a saída mais rápida e barata para tornar produtivas áreas do interior nordestino - as do Ceará incluídas - por meio, por exemplo, da integração da fruticultura cajueira com a caprinocultura ou bovinocultura e o cultivo de palma forrageira ou de capim. A tecnologia é da Embrapa e está disponível, mas a decisão de fazê-lo é dos governos estaduais, da iniciativa privada e das entidades empresariais, como a CNA, segundo opina João Pratagil, pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, com sede em Fortaleza, e coordenador do fórum sobre a ILPF que se realiza na Pecnordeste. Rafael Dantas, pesquisador da Embrapa Semiárido, mostrou ontem que, no Polo Fruticultor de Petrolina-Juazeiro, já é sucesso a integração de bodes e cabras com a glicirida sepium e os mangueirais e as parreiras. Pratagil não tem dúvida: a ILPF é a melhor opção para a agropecuária cearense. A Embrapa é a mais importante empresa mundial de pesquisas para a agropecuária.

Algo errado

Nesta semana, o TRT do Ceará promoveu um seminário sobre a Justiça do Trabalho no Brasil e no mundo. Uma das muitas informações coletadas no evento foi esta: no Japão, registram-se sete mil ações trabalhistas por ano. No Brasil, 1,5 milhão. Algo está errado no Japão. Ou no Brasil.

Cachaça

Uma atração da Pecnordeste é o pequeno estande da Taberna do Poço, uma microempresa de Acarape que produz, artesanalmente, a cachaça de mesmo nome, "mas com todo o padrão mineiro de qualidade", como garante o agricultor Francisco das Chagas Filho, dono do negócio. Dez passos adiante, está o estande da Agricultura Familiar, que vende doces, artesanato, castanha de caju, mel de engenho e rapadura. A Pecnordeste termina hoje. A Faec, promotora do evento, colhe mais um êxito.