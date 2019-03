Egídio Serpa: Secrelnet, "case" de sucesso

R$ 25 milhões foram investidos pela cearense SecrelNet na instalação e operação do seu DataCenter Hostweb, um "case" de sucesso a ser apresentado no 11º Congresso RTI de Datacenters e no 9º Congresso RTI de Provedores de Internet, que se realizarão em Fortaleza nos dias 10 e 11 de abril. Esse investimento poderá dobrar até o fim de 2020, informa o diretor da SecrelNet, Wladimir Soares, que adianta: na configuração atual, o Data Center Hostweb pode absorver até 1.800 servidores. Com a expansão, esse número pode chegar a 11 mil.

Doce mel

Maior empresa brasileira de distribuição de frutas, a paraibana Doce Mel - com um Centro de Distribuição em Fortaleza, onde tem, entre seus clientes, as maiores redes de supermercados - foi homenageada ontem pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que realiza sua convenção anual no Rio de Janeiro. Disputando com mais de 1 mil concorrentes, a Doce Mel ganhou a nota máxima em cuidado e atenção nas boas práticas agrícolas e recebeu o troféu Destaque Rama Fornecedores 2019. Mais: a Doce Mel, que produz frutas na Paraíba, também foi destacada pelo Programa de Rastreamento e Monitoramento de Alimentos. Roberto Cavalcante Júnior, CEO da Doce Mel, confirma à coluna: ampliará seu CD de Fortaleza para atender à demanda.

Festa da indústria

Hoje às 20 horas, no La Maison, a tradicional Festa da Indústria, promovida anualmente pela Fiec, homenageia o empresário Edson Queiroz Neto, diretor do Grupo Edson Queiroz e chanceler da Unifor; o sociólogo Élcio Batista, secretário chefe da Casa Civil do Governo do Estado; e a multi-empresária Eliza Gradvohl, que atua na indústria naval, na pesca e na hotelaria. Homenagem justa e oportuna.

Peixes

Donos da F. S. Rocha Pescados e Mariscos e da Somariscos, os irmãos Manoel e Francisco Rocha reforçam o estoque das câmaras frigoríficas de suas duas lojas para a Semana Santa - incluindo a maior delas, na rua Antonio Furtado. Eles informam que já chegaram e seguem chegando peixes e lagostas do Pará, tilápias da Bahia e de Minas Gerais, bacalhau de Portugal e camarão do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Aporte

Hoje, os açudes Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião - que abastecem Fortaleza e parte de sua Região Metropolitana - têm juntos 322,2 milhões de metros cúbicos de água, ou seja, 46,5% de sua capacidade total. Se - e quando - chegarem aos 400 milhões, o abastecimento desta Capital neste ano estará seguro.