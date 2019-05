Egídio Serpa: Se receita cai, corta a despesa

Acontece no Governo o mesmo que nas famílias: se a renda cai, a saída é cortar gastos. A receita da União está muito aquém da estimada pelo seu Orçamento elaborado pelo Congresso Nacional. O que deve fazer o Executivo, responsável pela execução da lei de meios? Cortar gastos, mantendo só as despesas obrigatórias, entre elas os da folha do pessoal ativo, dos aposentados e dos pensionistas dos três poderes. É o que o Governo da União vem fazendo, e aí entram as universidades e as Forças Armadas. Parte da mídia transforma em hecatombe uma providência típica de gestão. Neste momento, há um lado que tenta equilibrar as deficitárias contas públicas do País, mas há outro lado que claramente trabalha - e muito - no sentido oposto. Vale repetir: é muito difícil consertar o Brasil.

Parceria

Festa no Senai-Ceará, do Sistema Fiec, que celebrou parceria com o Governo do Estado para a realização de cursos profissionalizantes nas penitenciárias do Estado. Haverá quatro mil vagas. Paulo André Holanda, superintendente do Senai-Ceará, diz: "Será o maior programa do gênero no País". Os cursos já estão sendo ministrados.

Vlt

Está devagar, quase parando, a obra do VLT no trecho Papicu-Iate Clube. Não se entendem empreiteira e operários.

Sucesso

Hoje, em Washington, Fortaleza será apresentada como um caso de sucesso em evento do BID que tratará de "Cadastros e Valorização Predial: Experiências e boas práticas na América Latina e Caribe". Técnicos da Secretaria de Finanças da PMF falarão sobre "o que podemos aprender com o município de Fortaleza, Brasil". Com transmissão por videoconferência.

Menos juros

Acredite! O BNB reduziu para até 0,45% ao mês juros para capital de giro com recursos do FNE.

Orientação

Santander abrirá aos sábados sua agência da Dom Luís. Seus funcionários darão orientação financeira aos clientes.

Ontem, em São Paulo, o Supermercado Pinheiro (antes era Pinheiro Supermercado) mostrou seu PIN 2019 - plano de mídia voltado para os fornecedores. Foram reunidos 150 fornecedores da empresa cearense, que abrirá neste ano mais quatro lojas - três em Fortaleza.

Já opera o novo moinho de trigo de M. Dias Branco na gaúcha Bento Gonçalves. Com capacidade para moer 1.300 toneladas de trigo por dia, o equipamento consumiu R$ 300 milhões de investimentos. Ao lado do novo moinho já opera uma fábrica de biscoitos e massas da empresa cearense.