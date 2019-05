Egídio Serpa: Querem desmilinguir o FNE

Empresários cearenses da indústria e da agropecuária estão de orelha em pé diante da movimentação dos governadores dos estados nordestinos, que querem desviar 30% dos recursos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste para o financiamento de seus projetos de infraestrutura. O empresariado teme que, se não for feita uma mobilização em sentido contrário ao dos governadores, o dinheiro do FNE - constituído de recursos oriundos do Imposto de Renda e do IPI - será apropriado por outros interessados e encaminhados para outros interesses que não os previstos na Constituição. O FNE, administrado pelo BNB, foi originalmente criado para financiar micros, pequenos, médios e grandes empreendimentos privados industriais, agropecuários, comerciais e de serviços nos estados da área de atuação da Sudene. No Governo Lula, uma parte do FNE foi desviada para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além da atual movimentação dos governadores - Camilo Santana, do Ceará, no meio - há outra ameaça: as propostas de reforma Tributária já conhecidas preveem a unificação de impostos, entre os quais o IPI, o que representará nova e forte sangria no orçamento do FNE. A Fiec e a Faec prometem reagir.

Integração

Pesquisadores da Embrapa, técnicos do Governo do Ceará, professores da UFC, especialistas em irrigação e empresários da agricultura e pecuária voltam suas atenções para o "Seminário Nordeste: Inovações na Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF)", que se realizará nos dias 13 e 14 deste mês no Centro de Eventos, no âmbito da Pecnordeste, maior evento da pecuária nordestina. A Embrapa e a Rede ILPF mostrarão as tecnologias de sustentabilidade, recuperação de pastagens, escassez de água, avaliação de espécies madeireiras, processamento industrial de frutas da Caatinga e utilização de ferramentas de implantação do ILPF.

Locadora

Chegou a Texas Locadora de Veículos, nova empresa do Grupo Servnac. Toda a sua frota é do modelo Onix, da GM.

Surpresa

No Dia Sem Imposto, 5ª feira, 30, subiu 70% o fluxo de pessoas no Iguatemi.