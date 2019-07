Egídio Serpa: Pura estratégia do Centrão

Conjunto de partidos acostumados a trocar voto por cargos e emendas orçamentárias, o Centrão mostrou sua força no primeiro turno da votação da PEC da reforma da Previdência, na semana passada. Especialista na arte de emparedar governos, o que fez o Centrão? Quando todos imaginavam que o segundo turno seria jogado e concluído no dia seguinte, mandou essa decisão para o dia 6 de agosto. Com que objetivo? Obter mais emendas e cargos do Executivo. É preciso esclarecer que o DEM - do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia - é ponta de lança do Centrão, do qual faz parte também o PL (ex-PR), cuja maior liderança, Valdemar da Costa Neto, foi condenado no "mensalão" a sete anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

Conhecendo cada palmo do chão do Congresso, o Centrão sabe onde dormem as andorinhas do Orçamento. Proibidos pela nova administração do Palácio do Planalto de acessar posições de mando nas estatais e na Esplanada dos Ministérios, os líderes do Centrão - de olho na eleição municipal de 2020 - descobriram um caminho interessante aos seus interesses: a obrigatória liberação de emendas. Como ainda virão outras reformas, como a tributária, estima-se que o Centrão manterá sua âncora atracada ao OGU.

Reforma agrária

Anuncia o Ministério da Agricultura: o Incra, seu vinculado, tem dois objetivos a alcançar até o fim deste ano: emitir e entregar oito mil títulos definitivos de posse a igual número de assentados do seu Programa de Reforma Agrária, incluindo os do Ceará. Para isso, R$ 8,5 milhões já estão disponíveis. O segundo objetivo é iniciar a construção de cinco mil casas nesses assentamentos, para o que o Incra disporá de R$ 170 milhões. A direção do Incra batizou essa iniciativa de Operação Luz no Fim do Túnel.

Previdência

Pesquisa do famoso SPC Brasil, da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), feita nas 27 capitais brasileiras, acaba de revelar: 72% dos entrevistados consideram necessário reformar o sistema previdenciário do País. Mas a reforma, até aqui aprovada no Parlamento, só beneficia a elite do funcionalismo público federal.

Concerto

Quinta-feira, 18, no Teatro Riomar, sob o patrocínio da Dibra em parceria com o Instituto Terra, do padre Airton Freire, o cantor Paulo José Benevides fará, com grande orquestra de cordas, madeiras e metais, o show "Canta para Toda a Terra". Dele participarão convidados de PJB. A renda será revertida para as Obras da Terra, do Padre Airton.

Repensem

Na Fiec, celebra-se o que seu presidente - Beto Studart - está chamando de "posição a favor do Brasil", adotada por 11 dos 22 deputados federais cearenses, que votaram, no primeiro turno, pela aprovação da reforma da Previdência. Os industriais do Ceará, com Studart à frente, esperam que, no segundo turno, os que votaram contra pensem no Brasil e repensem sua atitude.

Em baixa

Entre 2016 e 2017, a venda de defensivos agrícolas no Brasil caiu de 541,8 mil toneladas para 539,9 mil toneladas, de acordo com o Boletim Anual de Produção, Importação, Exportação e Vendas de Agrotóxicos no Brasil, elaborado pelo Ibama. A propósito: em 2018, o número de defensivos registrados foi de 450 e, nos seis primeiros meses deste ano, o número chegou a 211, o que está na média dos dois últimos anos: no primeiro semestre de 2018, foram registrados 208 produtos e, nos seis primeiros meses de 2017, o número de defensivos registrados chegou a 171.Neste 2019, apenas um produto trouxe um ingrediente ativo novo, os demais são genéricos que já estavam presentes em outros produtos existentes no mercado.

Moda

No dia 31 deste mês, na Fiec, a indústria cearense da moda promoverá, às 18h30, a "Palestra de Inspirações 2020" - o nome é bonito e seu objetivo é nobre: antecipar a tendência da moda e promover a qualificação dos profissionais do setor. O evento será gratuito.

Eleição

Em 2020, tudo poderá acontecer aqui.