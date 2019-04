Egídio Serpa: projeto e crime de lesa-patria

Em 1980, o Brasil participava com 4,4% da produção mundial de bens e serviços. Em 2018, essa participação caiu para 2,5%. Mas isso pode piorar, graças aos partidos do Centrão, que se negam a aprovar a Reforma da Previdência, e ao movimento dos caminhoneiros, que ameaça fazer nova greve nacional no próximo dia 29. É tudo com o que sonha a oposição do PT, PDT, PSB, Psol e PCdoB, que só pensam naquilo - a inviabilização do Governo Bolsonaro, levando-o ao impeachment. Trata-se de um claro projeto de crime de lesa-pátria. A questão é uma só: se aprovada, a Nova Previdência equilibrará as contas públicas, atrairá investimentos que reanimarão a economia e reduzirão o desemprego e, evidentemente, melhorarão os índices de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. A oposição rejeita essa possibilidade e por isto - e só por isto - obstrui a tramitação da reforma da Previdência na CCJ da Câmara dos Deputados e ainda infiltra seus agitadores no meio dos caminhoneiros, incitando-os à paralisação. E de quebra recebe a ajuda do Centrão - hospedaria de oportunistas que chantageiam o Governo, trocando votos por verbas. É mesmo difícil consertar o País.

Mais com menos

Tornaram-se parceiros científicos a Funceme e o Centro Francês de Cooperação Internacional de Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (Cirad). Objetivo: gestão eficiente do solo e da água com foco na agricultura irrigada. "A ideia é atrair tecnologia que permita produzir mais alimentos com menos água", explicam Eduardo Martins, presidente da Funceme, e Sílvio Carlos Ribeiro, diretor de Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cujo secretário, Maia Júnior, é um entusiasta da inovação. A Embrapa dará suporte a essa parceria.

BIOMASSA

Com gigantesco parque industrial têxtil no Distrito Industrial de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, o Grupo Vicunha anuncia investimentos em uma nova área da atividade econômica. Apostará na geração de energia de biomassa. Mas o fará não no Ceará, mas no vizinho Rio Grande do Norte, onde o grupo tem extensa plantação de manga para o mercado externo, principalmente o europeu. Os donos da Vicunha recolhem sucesso no agronegócio da fruticultura no Rio Grande do Norte e também no polo Juazeiro-Petrolina, onde também cultivam manga.

Sem encanto

Cearenses que estão retornando de Paris falam mal da cidade, que "já não é mais aquela limpinha, charmosa, cheirosa e segura de 10 anos atrás".

Medalha

No próximo dia 3 de maio, uma sexta-feira, às 19 horas, no Palácio da Abolição, o presidente da Fiec, Beto Studart, receberá do governador Camilo Santana a Medalha Ivens Dias Branco, criada pelo Governo do Ceará para homenagear personalidades que contribuem para o desenvolvimento do Estado.

Duopólio

Começará segunda-feira, 22, a devolução de 18 aviões da quase falida Avianca. TAM e Gol - que dominam o mercado brasileiro da aviação comercial e detestam concorrência - disputam o espólio da Avianca e tentam afastar a Azul dessa corrida. Se isto acontecer, perderá o consumidor, que continuará preso a esse nefasto duopólio. TAM e Gol não querem a Azul operando de Congonhas para o Santos Dumont.

Ideologia

Desonestidade intelectual ou atitude claramente ideológica? A Agência Pública de Mato Grosso do Sul informou que 64 dos 79 municípios do Estado teriam água contaminada por "coquetel" de 27 agrotóxicos. A Sanesul, a Cagece do MS, revelou que nenhuma das análises realizadas "detectou qualquer vestígio de resíduos químicos ou grau de contaminação que superasse o Valor Máximo Permitido (VMP) pela Portaria de Consolidação 5, do Ministério da Saúde". No Rio Grande do Sul, houve uma denúncia semelhante e quase no mesmo dia, o que mostra a articulação política e ideológica de grupos ambientalistas contrários ao setor agropecuário do País, que abastece o mercado interno e boa parte do resto do mundo. Especialista em fitotecnia pela UFRS e professor da Universidade de Passo Fundo, Claud Ivan Goellner considerou-se desafiado a investigar a notícia. Ele analisou os dados das 1.490 amostras recolhidas das 25 bacias hidráulicas da geografia gaúcha e constatou: só houve 5 amostras com resíduos, e todas abaixo do MVP, ou seja, zero de contaminação e só 0,3% de amostras com resíduos, o menor índice do mundo se comparados com o dos EUA e da Europa.

Dona da Ypióca e das mais famosas marcas mundiais de bebidas destiladas, a britânica Diageo lançou o Guia do Anfitrião - uma cartilha bem impressa com dicas e receitas de como preparar drinques. E ainda com mitos e verdades sobre a bebida alcoólica. O Guia integra um kit que contém copos para um dos drinques

Deve a secretaria de Saúde do Governo do Ceará dar logo uma solução para o caso dos Consórcios Municipais de Saúde. Antes que ele vire um rumoroso caso com repercussão na política estadual. Há notícias desencontradas, algumas com jeito de denúncia. E o pessoal envolvido não tem aparência de gente séria