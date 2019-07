Egídio Serpa - Previdência: vitória do corporativismo

Da batalha em que se transformou a reforma da Previdência, quem está a ganhar? Resposta fácil: a elite do funcionalismo público federal, que com seu poderoso lobby segue obtendo vantagens, a última das quais beneficiou policiais da PF e da PRF, que poderão aposentar-se mais cedo e com proventos integrais. E o pedreiro da construção civil? E o motorista de ônibus? Para estes, abrigados no INSS, o desprezo do Centrão, conjunto de partidos que, em troca de emendas orçamentárias, faz e desfaz no Congresso Nacional.

A proposta original apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, com potência de R$ 1,3 trilhão, foi desidratada em quase R$ 500 bilhões para atender ao interesse das corporações dos servidores públicos federais - incluídos ministros dos tribunais superiores, procuradores do MPF, auditores fazendários e todo o conjunto de funcionários do Legislativo e do Executivo. Conclusão: a economia de Brasília, sede do Distrito Federal, sustentada pelo contracheque dos barnabés, manter-se-á tonificada pelo meu, pelo seu, pelo nosso dinheiro.

Gastança

Revela pesquisa feita pelo Conselho de Contabilidade de Santa Catarina: os 811 vereadores das Câmaras de Vereadores das 26 capitais brasileiras custaram, em 2018, R$ 3,11 bilhões ao contribuinte. A Câmara de Fortaleza, que tem 43 vereadores, gastou com eles, no ano passado, R$ 163,4 milhões.

CONFECÇÕES

Promessa do presidente do Sindicato da Indústria de Confecções do Ceará, Elano Guilherme: no próximo dia 26, anunciará "os novos benefícios que o Sindconfecções conquistou para os seus associados". O anúncio será feito durante o Café com RH, na cobertura da Fiec, com palestra de Madalena Mattos sobre como ter "atitudes poderosas para seu sucesso e equilíbrio profissional".

Opinião

De Ricardo Cavalcante, presidente eleito da Fiec e do Sindmineração, sobre o ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, com quem conversou 5ª feira, 11: "Ele tem perfeito diagnóstico do setor e, melhor ainda, corretas soluções para seus problemas. Estamos em boas mãos".

Empresa privada que gasta 60% com folha de pessoal vai à falência. É para onde está indo a maioria dos estados brasileiros que hoje despendem esse porcentual com seus funcionários. O vizinho RN é exemplo da irresponsabilidade fiscal - por culpa dos seus governos anteriores, diga-se. É mais uma bomba a explodir.

Estão convencidos os técnicos dos organismos do Governo do Ceará ligados aos recursos hídricos de que, nesta época de baixa oferta de água, a produção de arroz por inundação deve ser proibida. Falta só combinar com os da Secretaria de Desenvolvimento Agrário - SDA - que pensam de modo bem diferente. E agora?