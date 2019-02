Egídio Serpa: Previdência, quem é contra

Como previsto, não é o povão que está nas ruas e nas mídias protestando contra a proposta de reforma da Previdência Social, primeira e essencial medida para consertar as deficitárias contas públicas da União e de quase todos os estados e municípios. São as corporações apropriadoras do serviço público que tentam transmitir a sensação de que a reforma previdenciária vai castigar o povo mais pobre. É falso! Ela castigará o povo mais rico, do andar de cima, os que - ativos ou aposentados e pensionistas - recebem proventos superiores a R$ 39 mil por mês, a começar pelo pessoal dos poderes Judiciário e Legislativo. Na Câmara dos Deputados, um ascensorista - profissão em extinção - tem salário de mais de R$ 7 mil. Aqui no Ceará - onde alguns privilegiados chegam a receber proventos de mais de R$ 50 mil mensais - um motorista do Tribunal de Justiça do Estado aposentou-se no ano passado com proventos mensais de quase R$ 25 mil. A reforma propõe o fim desses privilégios. Há pontos da reforma que, certamente, serão corrigidos pelo Congresso Nacional. Mas, na essência, ela e seus objetivos estão corretos - eis a causa dos protestos.

Traficantes

Única companhia de navegação marítima a ligar o porto de Natal aos da Europa, a francesa CMA-CGM suspendeu - por tempo indeterminado - seu serviço de transporte de carga dali para o Velho Mundo. Motivo: a descoberta pela Polícia Federal de um esquema de envio de cocaína para os portos europeus. Há menos de duas semanas, a PF descobriu 3,2 toneladas dessa droga embaladas em caixas semelhantes às usadas para a exportação de melões, o que afeta a credibilidade das empresas transportadoras e exportadoras, que agora terão de embarcar suas frutas pelos portos do Pecém ou Mucuripe.

Tiro no pé

Ex-senador e ex-deputado federal e estadual, o empresário Luiz Pontes, filiado ao PSDB, pede espaço para lamentar a possibilidade de substituição do secretário de Recursos Hídricos, engenheiro Francisco Teixeira, especialista na matéria, por um indicado por partido político, como esta coluna revelou na quarta-feira, 20. "Se isso vier mesmo a acontecer, o governador Camilo Santana, que faz boa gestão, terá disparado um tiro no pé de sua própria gestão", diz Pontes, que sempre foi educado.

Aracati

Para o bom marketing turístico, o Aeroporto Regional de Aracati, no litoral Leste do Estado do Ceará, já está sendo chamado de Aeroporto de Canoa Quebrada. Só que entre o terminal aéreo aracatiense e a famosa praia do Município, há uma viagem de no mínimo 30 minutos, de ônibus. Menor do que a que faz quem desembarca em Jeri, que tem vários voos semanais oriundos de SP, BH e Recife. A Azul fará uma aposta em Canoa. Seu voo, partindo de Recife com escala em Mossoró, faz parte de um projeto que quer transformar Canoa Quebrada em mais um destino importante da bela costa nordestina.