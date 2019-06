Egídio Serpa: Previdência - pobres são bucha de canhão

Nos corredores da Fiec e nas salas do mezanino da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza ouve-se, com certa discrição, o comentário de que, com três exceções, a bancada cearense no Congresso Nacional tem clara posição diante da Reforma da Previdência: diz defender os mais pobres, mas trabalha na verdade para garantir os privilégios dos atuais e futuros aposentados das diferentes corporações que dominam, desde 1889, a administração pública brasileira. Os pobres são bucha de canhão, massa de manobra dos grupos organizados. A proposta da Nova Previdência reduz a alíquota dos mais pobres, que cai para 7,5%; a alíquota dos privilegiados com proventos superiores a R$ 30 mil sobe para até 22%. É justo, pois quem ganha mais deve contribuir com mais. Os representantes dessas corporações no Congresso - os cearenses incluídos - consideram, porém, injusto reduzir os proventos do pessoal do andar de cima, e só por isto tentam desvirtuar uma reforma que é vital para livrar o País do estado falimentar em que se encontra por culpa de maus governos recentes.



Embrapa

Ontem, na abertura da Pecnordeste, o cearense Raimundo Braga, doutor em agronomia pela Universidade de Oklahoma, especialista em algodão, pesquisador e chefe do Gabinete da presidência da Embrapa, elogiava a capacidade do empresariado cearense, que, mesmo com crise hídrica, mantém alta a produção de leite bovino, graças à tecnologia aplicada ao cultivo e à silagem de alimentos para o seu rebanho.



Exportando

Crescem as exportações da cearense M. Dias Branco, cujas massas e biscoitos já são vendidos para 37 países dos cinco continentes. E com embalagens específicas: os rótulos têm informações em inglês e espanhol. A empresa estará na 65ª Summer Fancy Food, a maior feira de alimentos e bebidas da América do Norte, de 21 a 28 deste mês, em New York.



Série A

Todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol escolheram o Hotel Gran Marquise para hospedar-se em Fortaleza. Philippe Goderfroit, gerente geral do hotel, faz uma revelação: “Todos têm excelente comportamento”.