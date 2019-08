Egídio Serpa - Previdência no Ceará: o desafio de Camilo

Um milagre, e só um milagre, incluirá os estados no texto da proposta de reforma da Previdência. Péssima notícia para os governadores - o do Ceará no meio. Os deputados e senadores estão decididos a dividir com os governadores o ônus da aprovação da Nova Previdência, que eliminará - para quem está entrando agora no serviço público - os privilégios de que goza hoje e há muito tempo a elite do funcionalismo instalada no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Afinal, deixarão de existir a Previdência pública, com proventos imorais superiores a R$ 50 mil, e a do INSS, cujo franciscano teto é inferior a R$ 7 mil. A situação da previdência dos estados varia da insolvência - caso do RS, RJ, MG e RN - à insustentabilidade. Neste ano, o déficit previdenciário dos estados baterá a casa dos R$ 144 bilhões - 137% maior do que o de 2015. No Ceará, esse rombo será em torno de R$ 3 bilhões. Foquemos o caso cearense: o governador Camilo Santana não terá qualquer dificuldade para aprovar, no Parlamento, uma proposta de reforma da Previdência. Ele tem o apoio de 38 dos 46 deputados estaduais. A pergunta que surge é: que reforma da Previdência proporá o Governo do Ceará, liderado pelo PT e pelo PDT, que têm nos servidores públicos seus mais entusiasmados eleitores? Os parlamentares aliados estarão dispostos a aprovar uma verdadeira reforma que reduza - ou elimine - os privilégios? Os governadores do Nordeste têm dito que são a favor da reforma previdenciária, "mas não dessa reforma" que a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno. Simples, assim.

BOLSONARO

Do presidente da Fiec, Beto Studart: "O Governo Bolsonaro completou sete meses, ao longo dos quais não houve uma só denúncia de corrupção. O que há é o estardalhaço de parte da grande mídia sobre o que dizem o presidente e seus ministros. As boas notícias, incluindo a do início da queda do desemprego, não interessam. O presidente não fala como um príncipe, porque não o é. Fala como o cidadão comum que ele representa. Estamos vivendo novos e bons tempos".

C. Rolim

Informa a C. Rolim Engenharia, uma das gigantes da construção civil cearense: seu Residencial Jardim, em construção na Rua Henrique Galeno, no Dionísio Torres, será entregue no próximo ano. Mais: 70% da obra já foram concluídos. Cada unidade tem área de 219,2 metros quadrados.

Informa a Associação Brasileira de Supermercados (Abras): no primeiro semestre deste ano, as vendas do setor aumentaram 2,6%. A entidade mantém a previsão de 3% para o crescimento das vendas até o fim deste ano, ou seja, um incremento maior do que o 0,8% previsto para o PIB deste exercício de 2019.

Celebra-se a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, que reduziu de 6,5% para 6% ao ano a taxa básica de juro Selic. É justa a comemoração. Agora, tente celebrar os juros do cheque especial, que estão batendo a casa dos pornográficos 250% ao ano, dependendo da instituição financeira.