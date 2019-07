Egídio Serpa - Previdência: centrão pressiona o governo

Se ficarem de fora da reforma da Previdência, os estados terão de resolver sua questão previdenciária - que é grave e crescente - por meio de seus legislativos, onde o corporativismo é ainda mais acentuado. Se os estados forem incluídos, os governadores - Camilo Santana no meio - tornar-se-ão de fato os grandes vencedores. E os do Nordeste terão dupla vitória: uma administrativa (reduzirão seu déficit previdenciário) e outra de caráter político (tirarão proveito dela, mantendo o discurso populista contra "essa reforma que castiga os pobres", o que é inverdade, pois o que ela pretende mesmo é reduzir bastante os benefícios dos privilegiados do andar de cima, onde está boa parte do eleitorado do PT). No próximo dia 6, a Câmara dos Deputados deverá votar e aprovar, em segundo turno, a proposta de reforma. Desconfia-se de que os partidos do Centrão farão - como é de sua tradição - mais exigências para repetir seu voto a favor - leia-se uma emenda aqui, um cargo no Dnocs ali, mas nada além disso. O problema, todavia, não está na liberação das emendas, mas no uso do dinheiro pelos prefeitos. A obra para a qual a emenda é liberada tem de ser licitada, e é aqui que mora o xis da questão. Com raríssimas exceções, o processo licitatório é a via pela qual se superfatura o preço do serviço, que geralmente não se conclui porque o grosso da verba é desviado. Dezenas de inquéritos da Polícia e do Ministério Público já o provaram no Ceará e no resto do País. É algo do instinto do mau político brasileiro.

Sem aftosa

Caminhando para tornar-se zona livre da febre aftosa sem vacinação, o Ceará conseguiu o que parecia impossível: na primeira fase da campanha de vacinação de 2019, realizada no último mês de maio, 100% do rebanho bovino e bubalino foram vacinados. Espera a Adagri que, na segunda etapa, no fim deste ano, o mesmo porcentual seja alcançado.

Fechando

Uma fonte do Sindicato da Indústria da Construção Pesada, que reúne as construtoras de rodovias, revelou a esta coluna que, ao longo dos próximos dois anos, deverão fechar as oito construtoras "que ainda resistem no Ceará". Por quê? A mesma fonte respondeu: "Por causa dos baixos preços pagos pelo Governo do Estado. No ano passado, fecharam, pelo mesmo motivo, seis construtoras". A fonte ainda disse: "O serviço de tapa buraco em execução hoje tem baixa qualidade".

Começa hoje a reunião do Copom que amanhã, no seu encerramento, decidirá sobre a taxa de juros Selic. Há duas apostas: uma de que será mantida a taxa de 6,5%; e outra de que a taxa cairá 0,25%. O Banco Central está desafiado a contribuir para que se reaqueça a atividade econômica. Juro mais baixo é uma boa alternativa.

Irregularidades

Avaliação do TCU sobre as aquisições de medicamentos no Ministério da Saúde, e efetivadas pelas secretarias de nove estados e de 19 municípios - Fortaleza no meio - verificou a ocorrência de diversas irregularidades, entre as quais o sobrepreço ou superfaturamento. Até quando haverá corrupção?