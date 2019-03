Egídio Serpa: Pecém, um janeiro de recorde na CSP

Festa na Companhia Siderúrgica do Pecém, que celebra o excelente resultado obtido em janeiro deste 2019: foram produzidas 270.622 toneladas de placas de aço - 5,5% a mais do que a produção de janeiro de 2018. Tem mais: as exportações, no mesmo janeiro, alcançaram a marca de 264.252 toneladas - um acréscimo de 9,3% em relação às de janeiro de 2018. E para completar a comemoração: a CSP foi bicampeã, em 2018, do Proof Not Promises (PNP), premiação que destaca a implantação do projeto de tratamento químico da água no alto-forno da fábrica, onde é gerado o ferro-gusa, que depois vira aço. O prêmio é concedido pela General Eletric (GE) Power & Water. Atualmente, a CSP produz mais de 180 tipos de placas de aço, já exportou para mais de 20 países e representa hoje em dia 66% de tudo que é exportado pelo Porto do Pecém.

Gás canalizado

Hoje, Hugo Figueiredo, presidente da Cegás, recebe em sua sede os presidentes das 21 empresas de gás canalizado, que estão em Fortaleza para a reunião da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Na pauta, o cenário do mercado de gás e novas parcerias para o setor.

Micro e pequenos

Renasceu a Federação Cearense das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Fecempe). Fundada em 1992 por Jesus Peres, a Fecempe tem hoje, em 78 municípios, cerca de 102 associações vinculadas e um novo presidente, Edivaldo Nunes, que promete agitar sua área de atuação.

Homenagem

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), o empresário Assis Cavalcante - que é também dono da rede de 24 lojas Ótica Visão - recebe hoje a Medalha Boticário Ferreira, mais alta comenda outorgada pela Câmara Municipal desta Capital.

Meio ambiente

Será hoje, às 14 horas, na sede da Secretaria Estadual do Meio Ambiente a reunião do Coema. Tema: desburocratizar o licenciamento ambiental. Será difícil.

Cientistas e militares brasileiros que atuam na base do Brasil na Antártica já estão utilizando internet fixa de alta velocidade (que permite transmitir dados, promover videoconferências e fazer ligações ); rede móvel com conexão 4G; acesso Wi-Fi distribuído por todas as instalações da estação; além de sistema de recepção de sinal de televisão. Tudo instalado pela operadora Oi.

Beto studart pousou ontem, às 17h33, no heliponto da torre Sul do seu BS Design, a dupla torre comercial que está pronta e será entregue aos seus proprietários no próximo dia 28. O helicóptero testou o heliponto, cujas luzes de sinalização foram acesas. O da torre Norte já havia sido testado, também com êxito, dois meses atrás.