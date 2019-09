Egídio Serpa: Paulo guedes e o novo

Presidente do Partido Novo no Ceará, o economista Célio Fernando, um dos mais requisitados consultores empresariais do Estado, depois de ouvir quinta-feira, 5, a palestra do ministro Paulo Guedes, sobre cujos impactos locais ele disse à coluna:

1) O Porto do Mucuripe, incluindo sua bela estação de passageiros, a Lubnor e a venda da participação da Gaspetro na Cegás têm chance de ser privatizados rapidamente;

2) Mudança no Finor, no FDNE e no FNE pode ser uma transição de alguns anos, mas os três fundos estão com os dias contados (o FNE é a principal fonte de financiamento do BNB e só neste ano aplicará R$ 32 bilhões);

3) A abertura comercial pregada pelo ministro será importante para o Ceará por causa de sua trinca de Hubs (aéreo, marítimo e Data Center);

4) O projeto é liberalizante, com transições que não abalarão o mercado, e desestatizante para reduzir a pressão de gastos, custeio e investimento, e o exemplo local é o da Cagece, sem recursos orçamentários para ampliar sua rede de saneamento e atender às necessidades cearenses na capital e em muitos municípios do interior.

Klabin

Para o presidente eleito da Fiec, Ricardo Cavalcante, a decisão da Klabin S/A, de investir R$ 500 milhões em um complexo industrial em Horizonte, na RMF, trouxe duas boas notícias:

"A primeira assinala uma espetacular vitória do Governo do Estado, que atraiu para cá um gigantesco empreendimento que gerará centenas de novos empregos. A segunda é um forte sinal de que a economia do Brasil retoma a rota do crescimento, o que motiva a Klabin".

J. Macedo

Para celebrar seus 80 anos de exitosa atividade, o Grupo J. Macedo promoverá coquetel segunda-feira, 9, às 19 horas na CasaCor 2019, na Rua Visconde de Mauá, 950, na Aldeota.

Tenda

Paulista de nascimento, a Construtora Tenda chegou a Fortaleza e está lançando seu primeiro empreendimento - o Jardim Passaré, nas proximidades do Estádio Castelão. É um projeto financiado pela Caixa para as faixas de renda de 1,5 e 2 do Minha Casa Minha Vida, para o qual a empresa já construiu mais de 100 mil apartamentos no País.