Egídio Serpa: ...ou restaure-se a moralidade

Desde o início deste século, Ciro Gomes tem - de modo tonitruante - acusado Michel Temer de ser o chefe do que, agora, o Ministério Público Federal do RJ e o juiz federal Marcelo Bretas estão a chamar de "quadrilhão do MDB". O MP fluminense assegura que "a organização criminosa" chefiada por Temer, havia 40 anos, recebia propinas, que, somadas e corrigidas, alcançam R$ 1,8 bilhão. Mas, incrivelmente, a prisão do ex-presidente está sendo analisada pela mídia do Sudeste e pelos especialistas consultados como o arbitrário encarceramento de um santo. Os procuradores revelaram que, em outubro do ano passado, houve uma tentativa de depósito bancário de R$ 20 milhões na conta de um amigo de Temer, o que quer dizer que este, no exercício da Presidência da República, mantinha o ilícito ritual de receber propina, que, segundo o MP, era semanal. (O banco recusou o depósito por falta de informação sobre a origem do dinheiro, que, de acordo com o MPF do RJ, "está circulando por aí"). No fim dos anos 60 do Século XX, Stanislaw Ponte Preta dizia, referindo-se aos políticos corruptos deste País: "Ou nos locupletamos todos, ou restaure-se a moralidade". A moralidade no Brasil só será restaurada quando - e se - os três poderes da República estiverem dispostos a sepultar a conivência.

Virtudes

Na festa da Indústria, 5ª feira, 21, o presidente da Fiec, Beto Studart, teve palavras de carinho para cada um dos três homenageados. Sobre Edson Queiroz Neto, disse: "Ao assumir a chancelaria da Unifor, você agiganta ainda mais o seu exemplo e nos inspira a todos". Sobre Eliza Gradvohl: "Seu destino é construir sempre mais". E sobre Élcio Batista: "É alguém especial. Pensa e sabe formular. Tem conhecimento das engrenagens da sociedade contemporânea".

Água

70% da Terra são água, mas só 1% dela é potável. Da água doce do mundo, o Brasil tem 18%. Ontem, celebrou-se o Dia Mundial da Água, que deve ser tratado como fonte da vida. Infelizmente, em tempos de escassez como o que já dura há seis anos no Ceará, vê-se o criminoso desperdício de água, usada até para lavar calçadas. Deveria servir para matar a sede de humanos e animais e garantir a produção de alimentos.