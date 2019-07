Egídio Serpa: Os segredos de Paulo Guedes

Foi hackeado o celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, da mesma maneira que o foi o do ministro da Justiça, Sérgio Moro, cujas conversas com Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa da Lava Jato, estão sendo aos poucos publicadas. Ministro que comanda a economia de um país é, naturalmente, alguém que - para tomar decisões - tem de falar, constantemente, com seus auxiliares, com agentes econômicos, incluindo banqueiros, e com o presidente da República e seus ministros. Há, pois, uma expectativa no ar sobre a possibilidade de conversas de Guedes serem também divulgadas, repetindo o esquema aplicado ao caso Moro-Dallagnol. O Governo Bolsonaro tem uma diferença em relação aos dos seus antecessores: aplica na mídia, diariamente, uma dose de vacina contra o tédio.

Biscoitos

Novidade na M. Dias Branco: sua marca de massas e biscoitos Fortaleza está lançando três novos produtos - Maria Leite, Maisena Chocolate e Maisena Leite. Mas só para o Norte e o Nordeste.

Rastreando

No dia 1º de agosto, o Ministério da Agricultura e a Anvisa iniciarão a rastreabilidade de frutas e hortaliças. Os produtos devem estar identificados com nome, variedade ou cultivo, quantidade recebida, identificação do lote e data de recebimento.

Solar

Já opera em Aquiraz o parque de energia solar fotovoltaica de geração distribuída. É da Solier, empresa do grupo Quadran Brasil. Potência de 40 MW, abastece até 250 residências.

Lojas

Duas lojas e uma escola foram abertas no Gran Shopping, de Messejana: a academia Bluefit, a Biscuit e a UniAteneu, com 20 salas de aula.

Camarão

Em julho de 2018, a Potiporã - maior produtora de camarão do Brasil, do cearense Cristiano Maia - tinha 700 toneladas estocadas. Neste julho, o quadro inverteu-se: o estoque foi transferido para as câmaras frigoríficas das grandes redes de restaurantes do País.