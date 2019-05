Egídio Serpa: os "KamikaZes" da previdência

Rogério Marinho, secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, emocionou-se ao revelar - em sua palestra para os empresários do Lide-Ceará, sexta-feira, 10 - que 12 integrantes de sua equipe estão a percorrer o Brasil explicando os objetivos da reforma da Previdência. "São funcionários públicos de carreira, bem remunerados", mas que, como autênticos "kamikazes", estão cientes de que a Nova Previdência os prejudicará para beneficiar os trabalhadores mais pobres e contribuir para o conserto das deficitárias contas públicas. "É esse exemplo que nos mobiliza a todos", disse Marinho sob aplausos da plateia. Com o entusiasmo de quem acredita na Nova Previdência, Rogério Marinho assegurou que, se a reforma for aprovada até agosto, a economia brasileira crescerá 2% no primeiro ano, pois atrairá investimentos nacionais e estrangeiros que aguardam apenas a reforma do atual e falido modelo previdenciário.

Avançando para além do tema da reforma da Previdência, Rogério Marinho afirmou que a quebra do monopólio da Petrobras "abrirá para a concorrência" o mercado brasileiro de petróleo e gás. Ele não disse, mas vários empresários que ouviram sua palestra comentaram que a ineficiência da Petrobras é a responsável pelos altos preços dos combustíveis praticados no Brasil.

Novo diretor

Tem novo vice-presidente Comercial o grupo M. Dias Branco. É Rômulo Ruberti Calmon Dantas, que passa a integrar a diretoria estatutária da companhia. Ruberti tem larga experiência como executivo de empresas - foi da Kibon, Souza Cruz, Hipermarcas, Ontex Brasil e Pepsico. A propósito: hoje, após o encerramento do pregão da Bolsa B3, M. Dias Branco divulgará o resultado financeiro do primeiro trimestre de2019.

Na Ásia

Há dois deputados federais cearenses - Roberto Pessoa e Junior Mano, ambos da Frente Parlamentar da Agropecuária - integrando a comitiva da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que visita a Ásia com o objetivo de vender mais grãos, proteína animal e frutas brasileiros aos países asiáticos. Ontem, a comitiva - que já passou pelo Japão - chegou a Shangai, na China, etapa mais importante da viagem, que inclui o Vietnã, hoje o maior produtor e exportador mundial de castanha de caju, posição que até há pouco tempo foi do Brasil. Junior Mano é contra a reformada Previdência. Pessoa é a favor.

Ajuste fiscal

"Se aprovarmos uma reforma da Previdência robusta, iremos retomar a confiança dos investidores e, ainda, realizar uma economia de mais de R$ 1 trilhão, em 10 anos", afirma o secretário do Tesouro Nacional, economista cearense Mansueto Almeida, que hoje, às 18h30, na Assembleia Legislativa, falará sobre "Ajuste Fiscal e Retomada do Crescimento", evento com que a VSM Comunicação, comandada por Marcos André Borges, celebra nesta data seus primeiros 30 anos de exitosa atividade.

Pescadores

Estima o Ministério da Agricultura que as fraudes no registro de pescadores artesanais já chegaram a R$ 3 bilhões em todo o País. Por causa disto, será feito, no próximo mês de junho, o recadastramento dos pescadores, cruzando as informações com todas as bases do Governo Federal. Dados da Controladoria-Geral da União (CGU) indicam que, atualmente, 70% dos beneficiários do seguro defeso recebem o benefício indevidamente. Entre estes, um com 140 anos de idade e outro com apenas sete anos.

Burocracia

Esta coluna acompanha o drama de uma profissional da comunicação que - aqui em Fortaleza - há cinco meses tenta abrir uma ME (Micro Empresa). Ela está perdida no cipoal da burocracia. Na Junta Comercial do Ceará - que desde a terça-feira da semana passada - está prometendo fazer tudo em cinco minutos - o pedido dela demorou 30 dias.

Manobra

Empresários cearenses seguem com atenção as manobras que, na Câmara dos Deputados, se fazem para retirar do Ministério da Justiça, onde está Sérgio Moro, a gestão do Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É por meio do Coaf que a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público acompanham as grandes movimentações financeiras, muitas delas feitas pelos líderes do crime organizado e também por políticos e empresas empreiteiras. Foi o Coaf que permitiu à Lava Jato chegar aos responsáveis pelos desvios na Petrobras, Eletrobras, Nuclebrás e Caixa Econômica.