Egídio Serpa: orgânicos crescem no Ceará

Engenheiro agrônomo e consultor empresarial em agropecuária, Zuza de Oliveira informa: o Ceará tem hoje 25 mil hectares de agricultura orgânica certificada pelas empresas Acert e IBD. Dessa área, 2.500 hectares são cultivados com hortaliças, frutas e macaxeira - "o restante é de caju para sucos e castanhas", ele revela. Ainda de acordo com Zuza de Oliveira, os orgânicos são produzidos em 15 municípios do Ceará - "da Ibiapaba ao sertão". Para atender à crescente demanda cearense, são importados produtos do Sul e Sudeste. Zuza lembra que, no tempo da Secretaria de Agricultura Irrigada, o então secretário Carlos Matos incentivou a cultura de orgânicos, formando núcleos de agentes rurais para orientar os produtores. Por fim, Zuza de Oliveira transmite outra informação: há no Ceará 80 produtores de orgânicos, cujos produtos, embora sejam tão saudáveis quanto os da agricultura tradicional, custam até 50% mais caros, talvez porque ainda não se produzam em grande escala. Mas o cultivo de orgânicos é uma atividade em crescimento.

Academia

Novidade no Gran Shopping, de Messejana: a rede nacional de academias Bluefit abrirá nele uma unidade que ocupará mais de 1 mil m² de área. Ainda neste semestre.

Em Caucaia

Amanhã, na sede da HM Topografia, em Caucaia, o Partido Novo fará reunião para apresentar e empossar o núcleo do seu diretório naquele vizinho município. Geraldo Luciano, presidente do Novo no Ceará, informa: será o primeiro dos 10 núcleos a serem instalados neste ano, no Estado.

Sorte

Diminuiu no empresariado cearense a admiração pelo presidente Bolsonaro. Essa admiração - que na prática é uma torcida para que o Governo dê certo - restringe-se hoje aos ministros Paulo Guedes (Economia), Sérgio Moro (Justiça), Tereza Cristina (Agricultura), Tarcísio Gomes de Freitas (Transportes) e Bento Costa Lima Leite (Minas e Energia) e ao vice-presidente, Hamilton Mourão. Ontem, na hora do almoço, um médio industrial do setor da metalurgia emitiu este comentário: "Sorte do Bolsonaro ter escalado esse time".