Egídio Serpa: Oposição teme a Previdência

Tudo aponta para uma lamentável constatação: a hipótese de aprovação da reforma da Previdência assusta a oposição pela sua boa consequência - a requalificação das contas públicas hoje deterioradas, a volta dos investimentos nacionais e estrangeiros, a retomada do crescimento econômico, a redução do desemprego e a volta da confiança e do otimismo das empresas e das pessoas. Isso terá repercussão na popularidade do presidente Bolsonaro? Sim! Com efeito nas eleições municipais de 2020? Sim! É tudo o que não querem o PT, o Psol, o PDT e o PSB, que, de costas para o futuro da Nação, só pensam em ganhar as próximas eleições, e por isto mesmo torcem pelo fracasso prematuro do Governo. Nos corredores da Fiec, esta é a análise que se faz do cenário sócio-político-econômico do País. A direção atual e futura da Fiec crê que, aprovada a nova Previdência, em curto tempo será possível também aprovar a reforma Tributária, erigindo um novo Pacto Federativo.

Na China

Ivens Júnior, acionista e CEO do Grupo M. Dias Branco, e Geraldo Luciano Matos Júnior, seu vice-presidente de Investimento e Controladoria, viajaram ontem para a China - via Paris. Integram uma missão empresarial brasileira da qual fazem parte 20 empresários e executivos de grandes empresas nacionais das áreas de alimentos, varejo de farmácias, têxtil, pisos, porcelanatos e financeiro. Durante 12 dias, participarão de eventos em Pequim, Shangai e Hong Kong. Da programação, organizada pelo empresário Marcos Gouveia de Souza, um especialista em China, constam visitas a empresas e centros de inovação, pesquisa e desenvolvimento.

Embrapa

No próximo dia 24, a Embrapa celebrará 46 anos de atividade. E lançará seu balanço social. Esta coluna antecipa um dado: para cada R$ 1 aplicado pela empresa para o desenvolvimento de 165 novas tecnologias e 120 novos cultivares, houve o retorno de R$ 12. A Embrapa faz bem à sociedade brasileira.

Guará

Anuncia a rede de supermercados Guará: até o fim deste ano, iniciará a construção de sua quinta loja em Fortaleza. Será no bairro do Jóquei Clube.