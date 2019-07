Egídio Serpa: O que o cearense consome

Quais são as características do consumidor cearense que só as redes varejistas locais conhecem? Responde Honório Pinheiro, CEO e sócio da rede Pinheiro Supermercado: "Ele segue as tendências nacionais de consumo. Um exemplo são os produtos relacionados à vida saudável e à praticidade que vêm sendo cada vez mais procurados nas lojas. A seção pet, com produtos para animais de estimação, cresce mais do que as outras. Mas há diferenças entre o consumidor da Capital e o do interior do Estado.

No interior, há um consumo maior de produtos de abastecimento, mercearia em geral. Frutas, legumes e verduras são produtos muito ligados à produção local, com uma cultura muito forte de consumo em feiras". O empresário cearense do varejo é não só ousado, mas criativo, que o diga o extraordinário crescimento das redes Mercadinhos São Luiz, Frangolândia, Cometa e Guará. Elas enfrentam, com sucesso, a concorrência das redes multinacionais, inclusive na área da tecnologia, o que não é tarefa fácil. Pelo contrário, é difícil.

Expectativa

Pelo que se lê, vê e ouve, há, neste momento, a expectativa da sociedade brasileira em torno de uma batalha evidente: de um lado, os que querem desmoralizar e destruir a Lava Jato, usando de todos os meios para alcançar seu objetivo, que é libertar os já condenados. Do outro lado, há os que querem manter na cadeia os já apenados e mandar para ela os que ainda não o foram. Mas tudo se passa dentro da normalidade democrática, e este é o lado bom da questão.

Previsões

Corporação do Vale do Silício, a Singularity University publicou suas previsões de agora até 2038. Para 2020, ele prevê: a internet 5G entregará velocidade de conexão de 10 a 100 gigabytes para dispositivos móveis ao redor do mundo; diagnósticos baseados em Inteligência Artificial e recomendações terapêuticas serão usados na maioria dos centros médicos americanos; carros voadores entram em operação em algumas cidades. Aguardem mais previsões.

Santana

Com fábricas no Ceará, na Argentina e no Texas (EUA), a cearense Santana Têxtil anuncia: implantará uma fiação de 1.700 toneladas/mês de fios, no cerrado da Bahia, ao lado dos algodoais.