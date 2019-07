Egídio Serpa: O popular e o populista

Pelo andar da carruagem, os estados ficarão mesmo de fora da PEC da reforma da Previdência. Pelo menos na Câmara dos Deputados, cujo presidente, Rodrigo Maia, é didático e pragmático ao dizer: "Incluir os estados agora seria inviabilizar a reforma". Os estados - o Ceará no meio - têm déficits na sua conta previdenciária que dobram a cada quatro anos. Para evitar a insolvência que já engoliu o RS, o RN e o RJ, restará aos governadores a alternativa única de propor aos seus legislativos a reforma que a União tenta aprovar a duras penas no Congresso. É difícil imaginar, por exemplo, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), liderando uma proposta de reforma previdenciária que ponha fim aos privilégios das corporações que dominam o serviço público - base da sustentação petista tanto lá como aqui no Ceará e no Piauí, também governados pelo PT.



O governador Camilo Santana já deu um passo à frente e acertado: elevou o valor da contribuição previdenciária para 14%. Mas terá de enfrentar ainda a situação dos professores e dos policiais militares e civis. Enfim, terá de confrontar o mais difícil: o corporativismo, onde a porca torce o rabo. Esta coluna repete: governo popular é uma coisa muito boa; mas governo populista é outra coisa bem diferente.

Farmácias

Saiu o Ranking 2018 da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) com as 300 maiores empresas do varejo brasileiro. A rede cearense de farmácias Pague Menos aparece no 15º lugar. Sua concorrente Raia Drogasil está no 6º .

Mudança

Mudará de endereço a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, comandada por Maia Júnior. Irá para o Centro de Eventos, onde funciona a de Turismo, de Arialdo Pinho. O Tesouro estadual economizará por mês R$ 136 mil de aluguel.

Bom debate

Hoje, às 19 horas, no BS Design (Avenida Desembargador Moreira, 1300), na Sala Walter Nogueira, mais um "Diálogo IBEF Mulher 2019". Tema: Estilo de Liderança Feminina. Falarão Aline Félix, da Elfa Medicamentos, e Luciana Alencar, da Conpack Brasil. Adriana Bezerra, da Diagrama Consultoria, mediará. Público-alvo: executivas, gestoras e empreendedoras.