Egídio Serpa: No Brasil, o crime compensa?

Parece existir no Brasil, desde antes do Império, um sistema de corrupção que desvia para grupos privados - físicos e jurídicos - recursos públicos. A Lava Jato, maior operação contra a corrupção de que o País tem notícia, expôs, com nomes e números, o "modus operandi" desse sistema, que é forte em todos os poderes da República. Mensagens trocadas, e agora reveladas, entre o hoje ministro da Justiça e o procurador-chefe da Lava Jato ameaçam de extinção essa operação. Ministros de tribunais superiores já disseram que sentenças proferidas pelo então juiz Sergio Moro, condenando à prisão poderosos da política e do empresariado, poderão ser anuladas, devolvendo-os à plena liberdade, com o que o sistema retomaria o seu macabro ritual. Neste caso, a ideia de que o crime compensa deixaria de ser apenas uma frase e passaria a ser uma tese para dissertações acadêmicas. As leis brasileiras são elaboradas de propósito para permitir as divergências que mantém vivo e ativo o abominável e interminável sistema de corrupção.

Na china

Desde o Porto do Pecém até o de Shenzhen, na China, durará 34 dias a viagem do melão cearense a ser exportado pela Agrícola Famosa a partir de quando os governos brasileiro e chinês acertarem os detalhes fitossanitários. A fruta irá em contêineres frigoríficos. O acordo será celebrado até 15 de julho.

Betânia

Decidiu a Betânia Lácteos: sua primeira fábrica de lacticínios na Bahia será construída na cidade de Teixeira de Freitas, no Sul daquele Estado. A segunda, prevista para 2021, será instalada na região de Feira de Santana. A Bahia é a maior produtora de leite do Nordeste, e a Betânia é a líder do mercado regional nordestino de lacticínios.

Pneus

No último mês de maio, subiram 36,3% as vendas de pneus.

Emprego

Ecofor, do Grupo Marquise, tem vagas para pessoas com deficiência: auxiliar de mecânico, lavador, assistente administrativo, gari varredor e operador ambiental. Currículos para ecoforinforma@marquise.Com.Br ou fone 3474.5800

Levantamento da Fecomécio mostra que o número de consumidores com contas ou dívidas em atraso em Fortaleza caiu em junho. Foi uma redução de 3,8 pontos percentuais, passando de 22,5% dos consumidores em abril, para 18,7% neste mês. A principal justificativa para o não pagamento é o de sempre: desequilíbrio das contas

As despesas com alimentação ainda estão entre as principais compras feitas pelos fortalezenses (56,2%) no crédito - e até parcelando. Esta é uma das formas mais fáceis de perder o controle das contas e de endividar-se, pois é comum ir ao supermercado várias vezes ao mês, o que resulta na acumulação das parcelas.