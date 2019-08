Egídio Serpa: Ministério atrasa Juazeiro do Norte

Juazeiro do Norte, capital econômica da região do Cariri cearense, já tem um laboratório farmacêutico que produz 14 medicamentos para uso humano. Liderado pelo médico Manoel Salviano - que já foi prefeito do Município - o laboratório, que tem 1,2 mil funcionários, está há vários meses pronto para inaugurar sua moderna unidade de produção de medicamentos veterinários, cujo funcionamento já foi autorizado pela Anvisa. O que falta? Falta a licença do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, segundo informou à coluna o deputado Roberto Pessoa, que tenta acelerar essa providência junto ao Mapa. A nova unidade dará emprego a mais 300 pessoas e produzirá 24 medicamentos para uso animal. No momento em que o Governo Bolsonaro quer, por meio da desburocratização do serviço público, criar novo e melhor ambiente de negócios no Brasil, a sua Pasta da Agricultura dificulta e até inviabiliza esse desejo. Empreender no Brasil - principalmente no seu carente interior - é difícil, muito difícil.

Carneiro

Cristiano Maia, que, além de construtor de estradas e criador de camarão, também atua na pecuária bovina e caprina, revela: "No sertão do Ceará, come-se pouca carne de carneiro. Toda semana, mato 10 bois e somente dois carneiros, e carneiros de raça". Deve ter razão: os restaurantes "Carneiro do Ordones" importam carne de carneiro do RS e até da Nova Zelândia.

Orgânicos

Elaborado por técnicos da Embrapa Agroindústria Tropical, com sede em Fortaleza, ficou pronto e foi entregue à Cooperativa Agroorgânica do Vale do Acaraú o projeto de construção de fábrica para a produção de polpa de frutas orgânicas e água de coco. Processará 3 toneladas de frutas por hora e 1 milhão de litros de água de côco por mês.

Exposição

Foi aberta ontem em Porto Alegre a 38ª ExpoAgas, maior feira supermercadista do Sul do País. A M. Dias Branco participa do evento com suas marcas líderes no Nordeste, como Vitarella e Estrela.

Rejeitado

Por inconstitucionalidade - foi rejeitado pela Assembleia Legislativa do Estado o projeto de lei que proibia a pulverização aérea em Santa Catarina. A Assembleia de Goiás, pelo mesmo motivo, rejeitou projeto semelhante.