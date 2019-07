Egídio Serpa: Melão cearense na China

Boa notícia para a fruticultura do Nordeste – a do Ceará no meio: no próximo mês de setembro, em Pequim, os governos do Brasil e da China celebrarão um acordo comercial por meio do qual será aberto, oficialmente, o mercado chinês para o milho e os melões brasileiros, boa parte dos quais produzida pela Agrícola Famosa na geografia de Icapuí. Em contrapartida, o mercado brasileiro se abrirá para as peras e maçãs da China, que chegarão aqui a preços muito mais baratos do que os similares nacionais, e é esta novidade que assusta e amedronta os produtores catarinenses e gaúchos.

Naquele esperado setembro, o presidente Jair Bolsonaro – acompanhado de sua ministra da Agricultura, Tereza Cristina - visitará a China para tratar de frutas e também de ciência e tecnologia, focando o sistema 5G de que é líder mundial a chinesa Huawei. Há um mês, o vice-presidente, Hamilton Mourão, esteve na China, sendo recebido, no Palácio do Povo, pelo presidente Xi Jiping, uma distinção para poucos, e pela cúpula da Huawei. O empresário Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abrafrutas e sócio-diretor da Agrícola Famosa, que pessoalmente se esforçou pela abertura do mercado chinês, integrará a comitiva presidencial brasileira. “Estamos na véspera de mais um relevante acontecimento para o agronegócio brasileiro”, diz Barcelos.

IPVA E ESTRADAS

Um empresário do setor da construção rodoviária disse a esta coluna: “O Ceará arrecada, só com o IPVA, R$ 1 bilhão. De toda essa montanha de dinheiro, só 20% o Governo usa para manter as estradas, por onde circulam os automóveis”.



JERUSALÉM

Hoje, às 20 horas, no Teatro RioMar, show beneficente do cantor cearense Paulo José Benevides, com renda para as Obras da Terra, do padre Airton Freire. Com orquestra de 40 integrantes, dirigida pelo maestro Isaías Alexandre, PJB cantará até em hebraico.



Excesso

Cresce o uso de óculos de grau por crianças e adolescentes. Assis Cavalcante- presidente da CDL de Fortaleza e sócio-diretor da rede de lojas Óticas Visão - admite que a causa é o manuseio excessivo de celulares e tablets. Não há, por enquanto, prova científica.