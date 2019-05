Egídio Serpa: l'oreal convoca cearense

Cearense da gema, com 19 anos de atuação no setor, a Parceria Consultores celebrou contrato com a L'Oreal, gigante mundial de cosméticos, para estruturar o modelo de disseminação cultural da empresa no Brasil. Esse trabalho, que começará em junho, terá três etapas: diagnóstico cultural, metodologia para aplicar e transferir os elementos da cultura pretendida e capacitação da equipe de RH para multiplicação do conhecimento a todos os colaboradores da L'Oreal no Brasil. A Parceria Consultores - que lista entre seus clientes a Esmaltec, Hapvida, Enel e M. Dias Branco - é tocada pelos sócios Camila Moura, Carlos Eduardo Bandeira Araújo, Fábio Araújo Pinheiro, Fernando Courinho, Luciano Esmeraldo Melo e Ricardo Carvalho. Esta coluna repete: o melhor do Ceará é o cearense.

Brasil e china

Estranhamente, a grande mídia brasileira deu pouco espaço à visita - encerrada sexta-feira, 24 - do vice-presidente Hamilton Mourão à China. A visita durou seis dias e culminou com um fato político importante: Mourão foi recebido em Pequim pelo próprio todo poderoso presidente chinês Xi Jiping. A recepção foi no monumental Palácio do Povo, privilégio só concedido a convidados especiais. O vice-presidente brasileiro teve também reunião com seu homônimo da China, Wang Qishan. As trocas comerciais entre os dois países movimentam, por ano, US$ 98 bilhões nos dois sentidos. Bolsonaro irá a Pequim em agosto; Xi Jiping virá ao Brasil em setembro para a reunião dos BRICs. Na pauta dos dois há um conjunto de temas, um dos quais se relaciona à Huawei, gigante chinesa de TI que, hoje, domina sozinha a tecnologia 5G. As operadoras brasileiras de telefonia pressionam Brasília no sentido de que seja a "expertise" da Huawei a escolhida para a implantação da nova geração de internet móvel neste País. Há mais interesse de chineses e brasileiros, podendo ser citada a infraestrutura de geração e distribuição de energia no Brasil, na qual a China já investe, e de transporte, principalmente o ferroviário. A China tem 29 mil Km de estradas de ferro só para trens de alta velocidade que já ligam 30 de suas 33 províncias. O Brasil precisa urgentemente dessa tecnologia.

Perspectiva

Hoje, ao meio dia, no RioMar, a Conceito Investimentos promove palestra de Luciano Tello, do Grupo XP, sobre perspectivas para o mercado financeiro.

Empresários cearenses do turismo são convidados pelo secretário estadual do Meio Ambiente, Artur Bruno, para reunião amanhã, às 8h30, no Parque Botânico de Caucaia. Objetivo: debater sobre o Zoneamento Ecológico Econômico da Zona Costeira do Ceará (ZEEC). Hoje, o "trade" turístico reclama da Semace, cujas exigências até inibem investimentos no litoral do CE.

Com o intuito de aumentar a presença de produtos orgânicos nos mercados nacional e internacional, o Ministério da Agricultura lançou a campanha "Produtos Orgânicos - Melhor para Vida". A ministra Tereza Cristina também anunciou acordo entre Brasil e Chile que permitirá a compra e venda de orgânicos entre os dois países.