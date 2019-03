Egídio Serpa: Juntar BNB ao BNDES é ideia antinordestina

No exato momento em que chegam de Brasília insinuações de que, por orientação do Ministério da Economia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teria planos para juntar o Banco do Nordeste ao BNDES, explodem aqui, como majestosos fogos de artifício, os resultados do que podemos chamar de balanço social do BNB: seu programa Microcrédito Urbano aplicou, no exercício de 2018, uma montanha do tamanho de R$ 8,95 bilhões em 4,24 milhões de operações. Mais: o Agroamigo, por meio do qual o BNB financia pequenos empreendedores rurais da região nordestina, investiu R$ 2,5 bilhões em 506,8 mil operações. Nenhum outro banco brasileiro - incluindo os do Top 3 (Itaú, Bradesco e Santander) - exibe resultado semelhante. O BNB, que registrou em 2018 lucro de R$ 727 milhões, é o principal instrumento de fomento com que contam o Nordeste e os nordestinos que trabalham e produzem. Anexá-lo ao BNDES será uma atitude antinordestina.

Japonês

Jiro Nagaura, que fundou o Mercadinho Japonês e, mais recentemente, a Nagaura Orgânicos, morreu aos 82 anos em acidente de automóvel. Um pioneiro. Técnico agrícola, veio diretamente do Japão para o Ceará em 1961. Aqui, passou a produzir frutas, verduras e legumes, que eram vendidos no seu famoso mercadinho. Admirado por agricultores e mais ainda pelos clientes que consomem seus produtos, Nagaura foi um exemplo de que a imigração faz bem.

Biológicos

Em 2018, a produção de produtos biológicos para controle de pragas e doenças agrícolas cresceu mais de 70% no Brasil, movimentando R$ 464,5 milhões; R$ 262,4 milhões em 2017.

Franquias

Amanhã, às 17 horas, no auditório da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), será realizado o II Ciclo de Debates Itália Nordeste. Promovido pela Câmara de Comércio Ítalo-brasileira Nordeste (CCIB-NE), o evento debaterá sobre as oportunidades do mercado brasileiro de franquias, que movimentará neste ano algo em torno de R$ 170 bilhões.

Quinta-feira, 27, será inaugurado o edifício BS Design. Bem no coração da Aldeota. Idealizado pelo empresário Beto Studart e construído pela sua BSpar Incorporações, ele tem duas torres comerciais com 690 salas, 26 elevadores, dois restaurantes 5 estrelas e dois helipontos para pouso e decolagem de helicópteros.

"Maltratar quem preside a Câmara é caminho para o desastre", disse FHC, sem dizer o que é maltratar. Será rejeitar o toma lá dá cá, evitar políticos na direção das estatais, não enviar projetos mais duros contra corrupção - será? Por que não fazer tudo diferente agora, recusando repetir o que os anteriores presidentes fizeram?