Egídio Serpa: Itaueira com mais pimentões

Em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, a empresa cearense Itaueira Agropecuária - que produz melão no Piauí e na Bahia - está ampliando sua área de cultivo de pimentões coloridos. Tom Prado, CEO da Itaueira, informa que, ao longo deste ano, essa área - toda protegida por estufas - será expandida em mais 15%, com o que a produção de pimentões coloridos será igualmente aumentada. Toda a produção é comercializada pelas redes supermercadistas, incluindo a do Pão de Açúcar. Ao mesmo tempo, a Itaueira também amplia seu projeto de carcinicultura no município potiguar de Ipanguaçu. Lá, foi iniciada a segunda etapa do projeto, que, como a primeira, já concluída e em plena operação, ocupará também área de 40 hectares com cinco viveiros de oito hectares cada um. Estão sendo construídos os raceways (grandes berçários onde o pós-larva do laboratório fica 30 dias antes de ser transferido para o viveiro), com o que será ampliada em mais 75% ao ano a capacidade dos ciclos de despesca do camarão.

Hapvida

Comprador compulsivo, o grupo cearense Hapvida segue adquirindo ativos, já sendo hoje o maior operador brasileiro de planos de saúde, com mais de seis milhões de clientes. Até onde irá o Hapvida? Integrante do Conselho de Administração da empresa, Geraldo Luciano Matos Júnior, vice-presidente de Investimentos de M. Dias Branco, responde: "Irá longe. Eles estão muito bem e em expansão". Mais aquisições virão. O grupo está no Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. E o Sul?

Pecnordeste

Promete a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, estar presente à abertura do Seminário da Pecuária do Nordeste - a Pecnordeste - na tarde de quinta-feira, 13, no Centro de Eventos. Promessa feita a Flávio Sabóya, presidente da Faec, promotora do evento.

Melão

Até a primeira quinzena de julho, 20 dias, será anunciado o acordo para a exportação de melão brasileiro (todo produzido no Nordeste) para a China.

Lava jato

Festa nas prisões brasileiras: a Lava Jato está ameaçada de extinção.

INTRANSITÁVEL

Um grande operador do Porto do Pecém informou à coluna com tom de lamentação que a estrada que liga a BR-222 àquele terminal portuário "está intransitável". E acrescentou: "É um risco colocar caminhões pesados para circular naquela rodovia". Inacreditável!

Inovação

Ricardo Cavalcante, presidente eleito da Fiec, está em São Paulo, onde participa do 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, evento promovido pela CNI. Com ele, o superintendente do Senai-CE, Paulo André Holanda e André Montenegro, presidente do Sindicato da Construção Civil.