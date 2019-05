Egídio Serpa: isenção para a cadeia do leite

Há cinco anos, o Ceará tinha apenas 1.400 queijarias - 99% das quais artesanais. Hoje, há 8.000, o que significa, "por baixo, uma mão de obra de 40 mil pessoas empregadas nessa atividade", como estima o empresário Luiz Girão, fundador da Betânia Lácteos e um dos três maiores produtores de leite do Ceará. Girão expôs à secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, vários argumentos para justificar uma decisão do Governo do Estado de isentar, ou reduzir para o mínimo possível, o ICMS incidente sobre o leite e seus derivados, como já fez a Bahia.

Walmart

Em nota enviada a esta coluna, a assessoria do Walmart, controladora da rede de supermercados Bompreço, confirma: fechará a loja da Av. Santos Dumont com Joaquim Nabuco, na Aldeota, por "baixo desempenho". Seus funcionários têm a opção de realocação nas outras lojas da rede.

Previdência

Quem é contra a reforma da Previdência? Esta informação ajuda a responder: o Senado gasta, mensalmente, R$ 84,8 milhões com os vencimentos de seus 2.097 servidores ativos. Com os seus 3.748 aposentados, o Senado gasta R$ 126 milhões; com os 1.496 pensionistas, mais R$ 31,4 milhões. Metade dos aposentados ganha mais do que os senadores, cujo vencimento é de R$ 33,7 mil. Mesmo com a nova Previdência, esse pessoal todo manterá os privilégios, pois são direitos adquiridos.

Unifor

Vem aí, de 13 a 17 deste mês, na Escola de Comunicação e Gestão da Unifor, o segundo curso "Modelagem de Negócios de Impacto Social", cujo público-alvo são empreendedores que querem resolver os problemas sociais de sua cidade, de seu Estado e de seu País.

Sarampo

Pretende viajar a New York? Cuidado, pois a cidade registra um surto de sarampo. País sem boa saúde é assim.

Monopólio

Quem tem o monopólio do mercado fixa o preço que quer. A Petrobras, dona do mercado de refino, deita e rola.