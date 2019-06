Egídio Serpa - Irrigação: lições da Espanha

Três espanhóis especialistas em irrigação, liderados por Luciano Matteos, diretor do Instituto de Agricultura Sustentável de Córdoba, reuniram-se em Fortaleza com 15 empresários cearenses da agropecuária, aos quais fizeram de pronto uma pergunta: "Já sabem quanto custará a água da Transposição do Rio São Francisco?" E informaram que, na Espanha, a água da transposição do Rio Tajo (Tejo para os portugueses) para a região de Múrcia e Castilha-La Mancha chega ao consumidor final ao preço de 60 centavos de euro por m³ - algo como R$ 2,61 na cotação de ontem.

Os especialistas ibéricos - que desde segunda-feira estão aqui debatendo com seus colegas brasileiros temas ligados à moderna irrigação, incluindo a de precisão - aconselham: só com água de superfície ou de subsolo o Ceará não desenvolverá sua agricultura irrigada. Na Espanha isso já foi resolvido por meio da dessalinização da água do mar. Eles revelaram que, como o custo da energia é o que mais onera a produção agrícola, os produtores espanhóis investiram na geração solar, que hoje movimenta as motobombas de grandes projetos de irrigação a um custo menor a cada ano pela queda do preço das placas fotovoltaicas. Em algumas áreas da Espanha, como no Ceará, a pluviometria anual é de 300 milímetros. A Espanha exporta melão para toda a Europa. O Ceará, também.

IPECE E FIEC

Por meio desta coluna, o Ipece envia uma mensagem para a Fiec, cujo presidente, Beto Studart, tem dúvidas sobre a metodologia usada para a formação do PIB cearense no que tange aos setores industriais de eletricidade, gás e água. "O Instituto está à disposição da Fiec para qualquer esclarecimento. Ressaltamos, inclusive, que em várias oportunidades Ipece e Fiec foram parceiros, o que ocorrerá em outros momentos". Mais diplomático, impossível.

Apodi

Maria Alexiou, diretora de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da gigante cimenteira grega Titan, sócia meio a meio da família Dias Branco na Companhia de Cimento Apodi, encantou-se com as ações que nessas áreas executa a cearense em Quixeré, onde está sua principal unidade industrial. Ela citou o projeto Mulheres Empreendedoras, que promove e incentiva novos negócios naquele município.