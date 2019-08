Egídio Serpa: Inadimplente? Venda um pouco do que tem

Está quebrado o Governo da União. Estão quebrados os governos estaduais - o do Ceará tem contas em dia, mas lhe falta dinheiro para ampliar seus investimentos na infraestrutura. Só com a folha de pessoal ativo, aposentado e pensionista, o Governo Federal gasta 75% de seu orçamento, que tem neste exercício um déficit de R$ 129 bilhões. No RS, MG, RJ e RN, os funcionários públicos estaduais estão há meses com vencimentos e proventos atrasados.

O pior de tudo é que, tanto na União quanto nos estados e nos municípios, as despesas com custeio - principalmente com pessoal - continuam aumentando, irresponsavelmente, inclusive no Ceará, onde a maioria das prefeituras municipais vivem das transferências do FPE e do FPM. Esqueça os culpados por esse descalabro - todos sabemos quem são - e foque na solução. Uma delas - a de mais rápida execução - é privatizar estatais ineficientes, deficitárias, que, além de prestarem péssimo serviço à sociedade, são cabides de emprego de militantes de partidos políticos, todos de esquerda.

O Governo do Ceará, administrado pelo Partido dos Trabalhadores, tem vários ativos já prontos para a privatização, e pode dar um bom exemplo ao País, fazendo-a pioneiramente. É só uma questão de decisão política, uma vez que privatização deixou de ser, para a sociedade, um palavrão ideológico. É, exatamente, como acontece na casa das pessoas: se elas, endividadas, forem responsáveis e competentes , cortarão as despesas e venderão o que puder ser vendido. Simples, assim. No Brasil, porém, há o Centrão, um conjunto de partidos que, no DNA, carregam o vício (e o vírus) da gastança.

Tecnologia

Empresa do grupo cearense Secrelnet, a Hostweb já superou em 35% a previsão de crescimento do seu faturamento para este ano. A empresa tem uma carteira com mais de 500 clientes dos vários setores da atividade econômica, e um dos motivos do crescimento da receita é seu Data Center, operando há 14 meses em Fortaleza.

Química

Nos dias 12 e 13 de setembro, no Hotel Marina Park, será realizada a Expo Ceará Química 2019. Promovido pelo Sindquímica, Fiec, Instituto Orbitar e Sebrae, o evento juntará empresários e técnicos da indústria cearense de cosméticos, saneantes, tintas e plásticos. Haverá palestras de especialistas e exposição de produtos.

Cresce a indústria automotiva. No primeiro semestre deste ano, o Itaú Unibanco financiou R$ 8,7 bilhões para a compra de veículos - alta de 38% comparada à do mesmo período de 2018. O ticket médio das operações para Pessoa Física foi de R$ 35 mil, com prazo médio de financiamento de 43 meses.

Há indícios de que o PSDB, DEM e PSD formarão um único partido. Este é o desejo do prefeito de SP, João Doria, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Falta, porém, combinar com os russos de São Paulo, onde José Serra e Aloysio Nunes, ex-chanceler de Temer que não fala inglês, ainda dominam o PSDB.