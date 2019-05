Egídio Serpa: Imagina se fosse uma estatal

Por que as obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Fortaleza caminham tão rapidamente? A resposta é do engenheiro Gustavo Aguiar, diretor técnico da Método, que compõe, com a Passarelli, o consórcio contratado pela Fraport para executar as obras: "A atuação de uma equipe multidisciplinar altamente especializada tem permitido sincronizar os prazos de entrega de materiais com a disponibilidade de mão de obra e equipamentos nas várias etapas da obra, evitando atrasos e desperdícios. O time de planejamento da construção usa a metodologia Lean Construction para a definição do plano de ataque das frentes de trabalho". Agora, imaginem em que situação estaria a ampliação do Pinto Martins se o projeto estivesse sendo tocado por uma empresa estatal.

Medalha

Hoje, às 19 horas, no Palácio da Abolição, o empresário Beto Studart, presidente da Fiec, receberá do governador Camilo Santana a Medalha Ivens Dias Branco, conferida, anualmente, pelo Governo do Estado a personalidades que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do Ceará.

Sem imposto

Como será um Dia sem Imposto? Saberemos no próximo dia 30, quando, pelo segundo ano consecutivo, a CDL Jovem de Fortaleza promoverá esse evento ao qual já aderiram 120 lojas de rua e de shoppings. Os produtos serão vendidos com descontos que equivalerão ao valor do ICMS cobrado. Alguns postos de gasolina também aderiram.

Feriadão

Esta semana foi toda um "feriadão" para senadores e deputados. Tudo porque a quarta-feira foi feriado. Um ócio remunerado pelo dinheiro público.

Dia das mães

Previsão da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas: o período de vendas do Dia das Mães movimentará R$ 24 bilhões. Pesquisa da CNDL revelou: 78% dos consumidores irão comprar.

Diferença

Pergunta: Por que as universidades públicas, gratuitas, são pichadas e sujas, e as particulares, cujas mensalidades são caras, têm muros e paredes limpos?

Feira pecuária

Da programação deste ano da Pecnordeste - a maior feira de pecuária da região, promovida pela Faec - constam duas palestras, a primeira sobre segurança jurídica no campo, a segunda sobre tributação no agronegócio. A Pecnordeste será realizada de 13 a 15 do próximo mês de junho, no Centro de Eventos do Ceará.

CRÉDITO

Estão criadas por lei as Empresas Simples de Crédito (ESC). Objetivo: pulverizar o mercado pela presença de mais fornecedores de crédito a micros e pequenas empresas, porém o que se diz nesse mercado é que a agiotagem foi legalizada.