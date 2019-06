Egídio Serpa - FNE: prêmio à incompetência

Está inerte a liderança empresarial nordestina, a do Ceará no meio, diante de uma grave ameaça ao desenvolvimento regional: ainda neste mês de junho, o presidente Jair Bolsonaro - por meio de Medida Provisória ou de outro instrumento legal - esfaqueará os fundos constitucionais, incluindo o FNE, destinando - assim mesmo, de mão beijada - 30% dos seus recursos para os governos estaduais, que os utilizariam em projetos de infraestrutura. O FNE, o FNO (Norte) e o FCO (Centro Oeste) serão a moeda de que se utilizará o Palácio do Planalto para garantir o apoio dos governadores à reforma da Previdência. As federações das indústrias do Nordeste ainda não se manifestaram sobre a pretensão do Governo Federal, que, se efetivada, representará um duro golpe para a região, que tem no FNE o seu principal instrumento para o financiamento de atividades produtivas em todos os setores da atividade econômica. A decisão de Bolsonaro, se vier mesmo a ser tomada, será um prêmio imerecido aos governos que - no Norte, no Nordeste e no Centro Oeste - gastaram e continuam gastando mais do que podem, principalmente com pessoal. O orçamento do FNE para 2019 é de R$ 32 bilhões. Isto quer dizer que R$ 10 bilhões serão desviados de suas finalidades constitucionais para minimizar a gastança de irresponsáveis e incompetentes governadores - com as poucas exceções conhecidas - que, pensando em eleições e reeleições, quebraram os estados (o Rio Grande do Norte, aqui ao lado, é um exemplo do que se passou até há pouco tempo). Quem garantirá que esses R$ 10 bilhões do FNE serão mesmo investidos em obras de infraestrutura? 2020 será um ano eleitoral, e aí morará o perigo.

Prefeitos

Hoje e amanhã, no Centro de Eventos, realiza-se o VII Seminário Prefeitos do Ceará 2019. Os gestores dos municípios cearenses debaterão sobre Desenvolvimento Cooperado, Inovação e Sustentabilidade. O seminário é promovido pelo Diário do Nordeste em parceria com o TCE e a Aprece.

Pague Menos

Empresa com sede em Fortaleza e presente em todos os estados do País e no Distrito Federal, a rede de farmácias Pague Menos abriu e já opera seu quinto Centro de Distribuição, localizado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Pague Menos, fundada por Deusmar Queirós e hoje comandada por seu filho Mário, tem 1.180 lojas em 342 municípios e um exército de 21 mil colaboradores.

Inadimplente

Por causa da baixa atividade econômica, o número de empresas com contas em atraso subiu 2,15% em abril, informa o SPC da Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas - a CNDL.

Silagem

Secretários do Governo do Ceará visitarão na próxima semana a fazenda Flor da Serra, do empresário Luiz Girão, em Quixeré. Conhecerão a tecnologia empregada no cultivo irrigado de alimentos para o rebanho leiteiro da região do Jaguaribe e, principalmente, a sua rede de silos subterrâneos, que garantem comida para o gado por todo o período de estio, que se aproxima.

Crédito

Já foram criadas 25 Empresas Simples de Crédito (ESC) no País, informa o Sebrae. Nenhuma no Ceará. A Lei que criou a ESC - destinada a financiar pequenos negócios - foi sancionada no dia 24 do último mês de abril.

Tecnologia

No Brasil, operam 138 milhões de celulares 4G. E a 5G já se aproxima.